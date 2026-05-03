Osmanlı’nın cesur kadını Cevri Kalfa

Osmanlı tarihinde dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen 1807-1808 sürecinde, III. Selim'in ıslahat girişimleri büyük tepkilere yol açtı. Nizam-ı Cedid reformlarıyla devleti yeniden güçlendirmeyi amaçlayan padişah, çıkan isyan sonucu tahttan indirildi. Yerine geçirilen IV. Mustafa döneminde saraydaki dengeler daha da kırılgan hale gelirken, Rusçuk âyanı Alemdar Mustafa Paşa eski padişahı yeniden tahta çıkarmak amacıyla İstanbul'a yürüdü.

CEVRİ KALFA DEVREDE

28 Temmuz 1808'de sarayda yaşanan baskın sırasında isyancılar, önce III. Selim'i öldürdü. Ardından sıranın veliaht Şehzade II. Mahmud'a gelmesiyle sarayda kritik anlar yaşandı. İsyancılar veliahtı ortadan kaldırmak üzere harekete geçerken, saray görevlisi Cevri Kalfa devreye girdi. Şehzade'yi Harem'de güvenli bir noktaya götüren Cevri Kalfa, saldırganları durdurmak için mangaldaki kızgın külleri üzerlerine savurarak zaman kazandırdı. Bu sırada saray ağalarının da yardımıyla Şehzade Mahmud çatı üzerinden kaçırıldı.

TARİHİ DEĞİŞTİRDİ

Sarayda çatışmalar sürerken Alemdar Mustafa Paşa kuvvetleriyle içeri girdi. Kaçmayı başaran Şehzade Mahmud ile karşılaşan Alemdar, onu hemen padişah ilan ederek biat etti. Böylece II. Mahmud tahta çıktı ve Osmanlı hanedanının devamı sağlandı. Olayların ardından isyana karışan çok sayıda kişi idam edilirken, IV. Mustafa da kısa süre sonra ortadan kaldırıldı. Gösterdiği cesaretle tarihin akışını değiştiren Cevri Kalfa ise sarayda önemli görevlere getirildi. Başhazinedarlığa yükselen Cevri Kalfa, hayatının ilerleyen dönemlerinde hayır eserleriyle de adından söz ettirdi. 1826 yılında hayatını kaybeden Cevri Kalfa, ardında yalnızca mimari eserler değil, bir imparatorluğun kaderini değiştiren unutulmaz bir kahramanlık hikâyesi bıraktı.