Tarih ile eğlencenin buluştuğu şehir: Belgrad-2

Nalan Miri Sözer yazdı... BELGRAD kent merkezindeki Skadarlija semti Sırp mutfağının lezzetlerini geleneksel müzikler eşliğinde tadabileceğiniz restoranlara ev sahipliği yapıyor. Arnavut kaldırımlı sokakları boyunca sıralanan tarihi yapıların hemen hepsi restoran, kafe, gece kulübü gibi yeme içme ve eğlence mekanlarına dönüştürülmüş. "Bohem mahalle" olarak da ünlenen Skadarlija'da bizim Çiçek Pasajı'nın arka sokaklarındaki gibi sıra sıra restoranlar bulunuyor. Müthiş meze ve yemekleri inanılmaz uygun fiyata yiyip, canlı local müzik dinleyip dans ederek eğlenebilirsiniz. Türk turistlerin çok gidiyor olmasından dolayı sıkça türkçe şarkılar da çalıyorlar. Buralar aynı zamanda Belgradlı sanatçı, yazar ve gazetecilerin de uğrak yeri.





ST. SAVA KATEDRALİ

SIRBİSTAN'IN ilk başpiskoposu olan St. Sava'nın adına yapılan Aziz Sava Katedrali ülkenin en büyük Sırp Ortodoks kilisesi.



SKADARLIJA

SKADARLİJA Bölgesi, Belgrad'ın bohem köşesi denilebilir. Taş sokak üzerinde sağlı sollu yer alan restoranlar, canlı müzik ve keyifli ortamı evlerden sarkan rengarenk sardunyalar süslüyor.

ADA CIGANLIJA

TUNA ve Sava nehirlerinin ortasında bulunan küçük ada merkeze 5 km uzaklıkta yer alıyor. Nehrin plajında güneşlenebilir ya da kano ile Sava Nehri üzerinde gezebilirsiniz.

CUMHURİYET MEYDANI

ŞEHRİN ana meydanı olan Cumhuriyet Meydanında Ulusal Tiyatro Binası, Ulusal Müze ve Prens Mihailo Anıtı yer alıyor. Ayrıca çeşitli zamanlarda meydanda pek çok etkinlik düzenleniyor.

KNEZ MIHAILOVA CADDESİ

ŞEHRİN en çok rağbet gören caddesi. Kafeleri, pastanelerin ve mağazaların olduğu en işlek cadde.

BELGRAD KALESİ

KALEMEGDAN yani Belgrad Kalesi, Romalılar tarafından birinci yüzyılın sonlarında yapılmış. Yüzyıllar süren kuşatmalar, savaşlar ve fetihler sonucunda sayısız kez yıkılmış ve her seferinde yeniden inşa edilmiş.