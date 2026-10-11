Hasip ile Nasip geliyor!

Uzun bir aranın ardından yeniden setlere dönen oyuncu Ufuk Özkan, sağlığına kavuşmasının ardından yoğun bir çalışma temposuna girdi. Dönüşünün ilk adımını 16 Ekim'de vizyona girecek "Hasip ile Nasip" filmiyle atan Özkan, Çorum'un İskilip ilçesinde çekilen yapımda kaymakam karakterini canlandırıyor. Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın aynı adlı filminden günümüze uyarlanan yapımın, belediye başkanlığı için yarışan iki adayın mücadelesini mizahi bir dille ele aldığını belirten oyuncu, setleri çok özlediğini vurgulayarak "Yeni gelmedik, geri geldik!" dedi. Sağlık sürecinde gördüğü yoğun ilgiden etkilendiğini de dile getiren Özkan, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

DURUM KOMEDİSİ

Komedi oyunculuğunun incelikli bir denge ve zekâ gerektirdiğini söyleyen Özkan, özellikle durum komedisini sevdiğini ifade etti. Uzun çalışma saatleri nedeniyle dijital platformları daha konforlu bulduğunu ancak iyi bir televizyon projesine de açık olduğunu belirten oyuncu, ulusal kanallarda komedi dizilerinin yeniden artması gerektiğini savunarak yapımcılara mahalle ve aile komedileri çekmeleri çağrısında bulundu. "Hasip ile Nasip" filminin izleyicilere keyifli anlar yaşatacağını dile getiren Özkan, seyircileri sevdikleriyle birlikte sinemaya davet etti.