Yılbaşında aşı müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından korona virüsle mücadele çalışmaları ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: Korona salgını tüm dünyada tesirini artırarak hissettiriyor. Avrupa bölgesinde salgın yeniden tırmanışa geçti. Türkiye salgınla mücadelesini tüm imkanlarıyla kararlılıkla sürdürüyor.

ARTIŞ HEPİMİZİ ÜZÜYOR

Son dönemde gerçekleşen artış hepimizi üzüyor. Milletimizi bir kez daha temizliğe dikkat etme ve maske kullanımına davet ediyorum. Virüs taşıdığını bildiği halde, evde karantinada kalmak yerine sokağa çıkan, işe giden herkes hem yasal olarak suç işlemekte hem de büyük bir vebal altına girmektedir. Bu tedbirlerin amacı tüm insanlarımızın sağlığını korumaktır. Tedbir bizden takdir Allah'tandır. Bizim inancımızda tedbirsiz tevekkül olmaz. Elbette bu salgın devam edecek değildir. Tarihteki salgınların 2 yıl sürdüğünü biliyoruz. Türkiye salgının en başından itibaren hem tedbirler hem de hastalara verilen hizmet bakımımdan küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer almıştır.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ülkemizin her köşesine ulaşan yatırımlarımızın önemini salgın döneminde yaşananlarla çok iyi anladık. Önlemlerimiz sayesinde krizi çok rahat yönettik. Yerli aşımızı üretmek için hızla çalışmaya devam ediyoruz. Halen süren 8 aşı çalışmasından 2'sinde hayvan deneyleri tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecbur hale getirilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir. Yerli aşıda da insan üzerinde çalışmaları önümüzdeki aylarda yapılacaktır.

NE GEREKİRSE YAPACAĞIZ

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi milletimize umut vermiştir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp, ısrarla kendi tezlerini kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı. Ekonomimiz 3. çeyrek için çok ciddi yükseliş mesajları veriyor. Ardı ardına açtığımız otoyol projeleri, 81 vilayetteki 83 milyon insanın refahının artışına katkı sağlıyor. Su medeniyettir, yol medeniyettir. Hizmete sunduğumuz her baraj sulama ve enerji altyapımızı bir adım daha öne taşıyor. Tarımda oldukça bereketli bir sezonu geride bırakıyoruz. Turizm ve ticarette kayıpları hafiflettik. Hiç kimse ve hiçbir gücün salgının ardından siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada Türkiye'nin hakettiği yeri almasını engellemesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizin Cumhuriyet dönemindeki karanlık senaryolara, ahlaksız oyunlara, sinsi tuzaklara bir kez daha düşmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız.



YUNAN GAZETESİNİN ÇİRKİN MANŞETİNE SORUŞTURMA

BAŞKAN Erdoğan, avukatı aracılığı ile Yunanistan'ın Dimokratia gazetesi için suç duyurusunda bulundu. Gazete, geçtiğimiz günlerde ağır küfürlerle Erdoğan'ı hedef almıştı. Sık sık Türkiye karşıtı söylemleri ile gündeme gelen çirkin manşete Türkiye'den tepki yağmıştı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, eser sahibi Manolis Kotakis, Yazı İşleri Müdürleri Andreas Kapsampelis ve Yorgos Giatroudakis ile Yayın Yönetmeni Dimitris Rizoulis "şüpheli" olarak gösterildi. Söz konusu haberin, TCK'deki "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını ihtiva ettiğine işaret edilen dilekçede, bunun ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı vurgulanarak şüpheliler hakkında kamu davası açılması istendi. Başvurunun ardından harekete geçen başsavcılık, gazetenin yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.



TÜRKİYE'DEN ÜÇLÜ DİYALOG PLANI

TÜRKİYE ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde kritik haftaya girildi. Oruç Reis gemisini bakım için limana çekerek diplomasiye fırsat tanıyan Türkiye, AB liderleriyle diplomatik teması sürdürdü. Başkan Erdoğan, 24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde bugün, AB dönem başkanı olan Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü zirve gerçekleştirecek. Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek zirvede Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi düşürmek için atılabilecek adımlar, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili müzakereler ele alınacak.



'SONLARINI KENDİ ELLERİYLE HAZIRLIYORLAR'

KIBRIS ve Doğu Akdeniz sorununda birkaç ülkenin çıkarını koruma uğruna tarihi gerçeklere, uluslararası anlaşmalara, gözle görülen hakikatlere sırtlarını dönenlerin dünyaya söyleyecekleri sözü olmayacağını söyleyen Erdoğan, "Sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı, bölge ve dünya dengelerini altüst etmeye çalışanlar aslında kendi sonlarını kendi elleriyle hazırlıyorlar. Türkiye bugüne kadar söylediği her sözün bedelini ödemiş bir ülkedir. Milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gireceği mücadelelerde ortaya çıkacak sonuçları bilmekte ve ona göre direnç geliştirmektedir. Karşımızda diklenenler ise tıpkı içten çürüyen ağaçlar gibi çıkacak ilk fırtına da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan kabuktan ibaret birer kütük gibidir. Kıbrıs'ta Akdeniz'de Ege'de ve ihtilafa konu hiçbir yerde biz kimsenin hakkına, hukukuna ve onuruna el uzatmıyoruz" dedi.



İNSANLIĞIN KADERİ 5 ÜLKENİN İNSAFINA BIRAKILAMAZ

BAŞKAN Erdoğan, BM'nin 75. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya video mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: Ortaya konulan ideallere rağmen BM sistemi ne çatışmaları önlemede ne de çatışmaların bitirilmesinde etkili olabilmekte. Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenen yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyiz.



KITALARIN kavşak noktası İstanbul'un bir BM merkezine dönüşmesi küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir. Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir Konsey mimarisi, insanlık için zorunluluktur. BM sistemini yeniden etkin kılmak için Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmamız gerekiyor. 7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir yapı, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir.

Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar