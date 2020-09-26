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Haberler Politika “Sımsıkı Allah’ın ipine sarılın”

“Sımsıkı Allah’ın ipine sarılın”

Başkan , cuma namazını 'nde kıldı. Cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçerek cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

“Sımsıkı Allah’ın ipine sarılın”
Giriş Tarihi: 26.9.2020

AYETİ ARAPÇA OKUDU
Cuma namazının ardından cami içerisindeki cemaate seslenen Erdoğan, Al-i İmran suresindeki "Hepiniz toptan, Allah'ın ipine (dinine) sımsıkı sarılın, bölünüp ayrılmayın." ayetinin Arapçasını okuyarak sözlerine başladı. Erdoğan, "Bir arada buluşmayı lütfeden Allah'a hamd olsun. Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Bizi eğer toptan sımsıkı Allah'ın ipi Kuran'a sarılırsak bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek. Ve birbirimizi Allah için seveceğiz. Menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete Allah'ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah. Ve tüm ailelerinizle birlikte Rabb'im mutluluğunuzu daim eylesin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.

VUCİC İLE GÖRÜŞTÜ
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti. Alınan bilgiye göre, cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Başkan Erdoğan, burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. İki lider, görüşmeden önce de bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i kabul etti

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