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Haberler Politika 30 yıl daha beklemeyiz

daha beklemeyiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da 'ın saldırıları üzerine başlayan harekatla ilgili net konuştu.

30 yıl daha beklemeyiz
Giriş Tarihi: 4.10.2020

El Cezire kanalına, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendiren Aliyev, "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir" dedi. Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret eden Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.


'BUNLARI DEFALARCA DUYDUK'
ALİYEV, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu'nun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini ifade ederek "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir" diye konuştu.

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