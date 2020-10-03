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'den Başkan Erdoğan'a mektup!

Cumhurbaşkanı İlham , Başkan 'ın Azerbaycan'a yönelik verdiği destek için bir teşekkür mektubu gönderdi.

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a mektup!

03.10.2020, 21:50

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin açıklamalarının, Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

TEŞEKKÜR MEKTUBU

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektubunda, Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan'a karşı bir askeri provokasyon daha başlattığını, yerleşim birimlerine ve askeri mevzilere ağır toplar dahil çeşitli silahlarla farklı yönlerden ateş açtığını anımsattı.

Bu provokasyon sonucunda askerlerin ve sivillerin hayatını kaybettiğini bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun da bir karşı saldırı başlattığını kaydetti.

Ermenistan'ın 27 Eylül'deki saldırısının, Erivan yönetiminin Azerbaycan'a karşı askeri provokasyona başvurduğu ilk olay olmadığını aktaran Aliyev, temmuz-ağustos aylarındaki saldırıların ve yabancıların işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yasa dışı olarak yerleştirilmesinin Ermenistan'ın saldırgan politikasından vazgeçmediğini gösterdiğini ifade etti.

Aliyev, Ermenistan yönetiminin "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır" gibi ifadelerle müzakere sürecini anlamsız hale getirdiğini belirtti.

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