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Haberler Politika Son dakika: Tecavüz şüphelisi HDP'li Tuma Çelik'in milletvekilliği düşürüldü

Son dakika: şüphelisi 'li 'in milletvekilliği düşürüldü

Tecavüzle suçlanan eski 'li bağımsız Milletvekili 'in vekilliği düşürüldü.

Son dakika: Tecavüz şüphelisi HDP'li Tuma Çelik'in milletvekilliği düşürüldü

07.10.2020, 19:16 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020,19:32

Genel Kurul'da, daha önce HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik karma komisyon raporu gündeme alındı.

Söz ve savunma talebi olmayınca rapor Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının bu dosya için kaldırılmasına karar verilmiştir." diyerek kararı açıkladı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye göndermişti.

Tuma Çelik hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

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