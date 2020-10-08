Firari Dündar’ın mal varlığına el konuldu

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, 17 Eylül tarihli celsede Can Dündar'ın kaçak sayılmasına ilişkin yasal işlemlere başlandığı, 19 Eylül'de gazeteye ilan verildiği, 21 Eylül'de de ikametinin kapısına yapıştırıldığı ve bu tarihten itibaren 15 günlük sürenin dolduğu gerekçesiyle re'sen celse açıldığı belirtildi.

KANUNEN 'KAÇAK' SAYILACAK

Mahkeme, usulüne uygun yapılan ilana rağmen teslim olmadığı için sanık Can Dündar'ın CMK'nin 247/2. maddesi uyarınca kaçak sayılmasına karar verdi. Kaçak sayılan Dündar'a ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına da karar verilerek "Ankara, Çankaya Kültür Mahallesi 4910 ada, 5 numaralı bağımsız bölüm, Ankara Çankaya Dikmen Mahallesi 27340 adada kayıtlı 2 numaralı bağımsız bölüm, Muğla Bodrum Kumbahçe Mahallesi 1184 ada 4 numaralı parselde kayıtlı ana taşınmaz, İstanbul Üsküdar Çengelköy Mahallesi 841 ada, 20 ve 25 parsellerde kayıtlı ana taşınmazlara" el konulmasına karar verildi. Dündar'ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılmasına da hükmedildi.

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