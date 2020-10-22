Adnan Oktar örgütüne ‘kaçak fosil’ operasyonu

Şüphelinin, milyonlarca yıllık fosilleri Ankara'nın Pursaklar ilçesinde örgüte ait dubleks evde sakladığı ve bunları örgütün maddi varlığını sürdürebilmesi için piyasaya süreceği tespit edildi.

İLK EVDE 802 FOSİL

UZUN süren takip sonucunda belirlenen örgüte ait söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 802 adet piyasa değeri milyonlarca liranın üzerinde olan yaklaşık 150- 200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 'örgüt üyeliği' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan O.B.Y ve ikamet sahibi H.K. hakkında '5607 ve 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı. Yapılan incelemelerde, Adnan Oktar'ın 'Harun Yahya' takma adıyla evrim üzerine yazdığı kitaplarında bitki ve hayvan fosillerinden yararlandığı, benzer fosillerin fotoğraflarını kitap kapaklarında kullandığı görüldü.





150-200 MİLYON YILLIK

DERİNLEŞTİRİLEN soruşturma kapsamında farklı bir adreste de fosillerin bulunduğu tespit edildi. Söz konusu adreste yapılan aramalarda 77 adet 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi. Cezaevinde tutuklu bulunan H.F.M. ve ikamet sahibi Y.O. hakkında adli işlem yapıldı.

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