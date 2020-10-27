Fransız mallarına boykot çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda korona virüs salgınından, Avrupa'da yükselen ırkçılığa birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

'FRANSIZ MARKALARINI ALMAYIN'

Bu sene Mevlid-i Nebi haftasını korona virüs salgını ve bölgemizde yaşanan sıkıntılar nedeniyle buruk yaşıyoruz. Salgın yayılmaya devam ediyor. Aldığımız tedbirler sayesinde diğer ülkelere göre bu sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz. Bu dönemde milletimizden tedbirlere uymasını istiyorum. 83 milyonun her birine görev düşüyor. Bir süre daha sabredecek, kurallara uyacak ondan sonra inşallah feraha erişeceğiz. Millet olarak bu dönemde hüznümüzü arttıran tek şey salgında yitirdiklerimizin acısı değil. Libya'nın kaynakları darbeciler ve emperyalist güçler tarafından talan edildi. Filistin'de zulüm, Arakan'da şiddet, Irak ve Afganistan'da terör can almaya devam ediyor. Dinimizde Hristiyan olmak suç değildir, biz ona da Museviye de sahip çıkıyoruz. Fransa'da Müslümanlara zulüm varsa biz oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum. Avrupa'da İslam düşmanlığının veba gibi toplumlara sirayet ettiğini görüyoruz.

NAZİ'NİN ZİNCİR HALKALARISINIZ

Müslümanlara ait işyerleri, evler, okullar faşist grupların saldırısına uğruyor. Buradan milletime sesleniyorum, nasıl ki Fransa'da 'Türk malı satın almayın' diyorlarsa, siz de sakın Fransız markaları satın almayın. Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle saldırılar başladı. Lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmayan birçok batılı devlette, Müslümanlara yönelik hukuksuzluklar sıradanlaştı. Kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen politika haline geldi. Buradan sesleniyorum. Siz gerçek manada faşistsiniz, siz gerçek manada Nazi'nin zincir halkalarındansınız.

KİN VE NEFRET KÖRÜKLENMEKTEDİR

Irkçı terörizm, medya ve siyaset eliyle, güvenlik birimlerinin de göz yummasıyla yaygınlaşıyor. FETÖ gibi örgütler en üst düzeyde korunurken, samimi müminler ötekileştiriliyor. Meşru zeminde faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları baskıya uğramaktadır. DEAŞ gibi teröristlerin işlediği cinayetlerin faturaları dinimize kesilmekte, Müslümanlara yönelik kin ve nefret körüklenmektedir.



İŞTE BAZI FRANSIZ MARKALARI

Elf, Gima, Dia Endi, Yoplait, Perrier, Evian, Michelin, Uniroyal, Recamic, Valeo, Peugeot, Citroen, Lacoste, Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, Rene Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter, Longchamps, Lancel, L'Oreal, Studio Line, Lancome, Kerastase, Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau, La Roche, Posay, Bihterm, Christian Dior, Clarins, Vichy, Chanel, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lavendar Harvest, Clarins, Guerlain, Avon, Avene, Lafarge, Chryso, Weber Markem, Air France, Club Med, BIC, Cartier ve Sheaffer.



"KIBRIS'TA ADİL ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"

BAŞKAN Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı makamına seçilen sayın Ersin Tatar'la daha mesafeler kat edeceğimize inanıyorum. Sayın Tatar'la Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık. Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kılıcı ve sürdürülebilir çözümden yanadır. Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir. Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı kabul etme yönünde bir anlayışının bulunmadığı aşikardır" dedi.



'NEFRET KAMPANYASINA DUR DENİLMELİ'

SALGININ sebep olduğu ekonomik sıkıntıların faturasının bile Müslüman ve göçmenlere kesildiğini kaydeden Erdoğan, "Korkarım çok daha karanlık, çok daha sinsi planın çarkları işlemektedir. Çapsızlığınızı perdelemek için girdiğiniz bu yolun sonu felakettir. İslam düşmanlığını görmezden gelemezsiniz. Ülkemizle ilgili olur olmaz görüş bildiren Avrupa Parlamentosu bu konuyu geçiştiremez. Avrupa'nın vicdan sahibi liderleri korku duvarlarını yıkmalı, Macron'un başını çektiği nefret kampanyasına 'dur' demelidir. Macron'un hoşuna gitmese de, ırkçılık ve İslam düşmanlığı görevi, konumu, makamı ne olursa olsun insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur" dedi.

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