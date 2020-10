Namussuzlar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi. Batı'da Fransa eksenli olarak hızla yükselen İslam düşmanlığı hakkında konuşan Erdoğan, Charlie Hebdo'nun hakaret içeren karikatürüne yönelik ilk kez konuştu. 'KARİKATÜRE BAKMADIM'

İslam ve Müslüman düşmanlığının, Peygamber efendimize saygısızlığın, özellikle Avrupa'daki yöneticiler arasında adeta kanser gibi yayıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki, sevgili peygamberime, sevgililer sevgilisine bu denli hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe de gerek yok zaten. Hedef savunduğumuz değerler. Sağduyulu Avrupalılar aydınlık bir gelecek için inisiyatif geliştirmeli. Peygamber efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak, bizim şeref meselemizdir. Biz bu saldırılar karşısında tepkisiz kaldığımız gün öldük demektir" ifadelerini kullandı.



'SİZ KATİLSİNİZ KATİL'

Batı'ya seslenen Erdoğan, "Siz değil misiniz Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden, Afrika'nın her ülkesine altın var diye giren oradaki insanları katleden? Siz katilsiniz katil. Lübnan'a gidiyorsun ne işin var senin Lübnan'da? Oraya güya istikamet vermeye gidiyor. Aradığını bulamadın orada kovdular seni. Vaka bu. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak. Fransa ve genel olarak Avrupa, Macron'un ve onunla aynı zihniyeti taşıyanların bu kısır, provokatif, çirkin, nefret tohumları saçan politikalarını hak etmiyor. Sağduyulu Avrupalıları, kendileri ve çocukları adına aydınlık bir gelecek için bu tehlikeli gidişe karşı inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz. İslam ve Türkiye düşmanlarının özgürlük adına girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerine inanıyorum. Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine geri gidişinin işaretleridir. Adeta bunlar Haçlı Seferi'ni yeniden başlatmak istiyorlar" diye konuştu.



'HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında Türkiye üzerinde oynanan oyunlara ve planlara vurgu yapan Erdoğan, "Ülkemiz, kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan, kendi vizyonuna, kendi ajandasına göre hareket etmeyi sürdürecektir. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi, nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız" dedi.



'KILIÇDAROĞLU ZEKA YOKSUNU'

KONUŞMASINDA Suriye'de Rusya ve ABD'nin gerçekleştirdiği eylemler ile bölgede istikrarın istenmediğini dile getiren Erdoğan, terör örgütlerine yönelik her an yeni bir harekatın başlatılabileceğinin de sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve eşini hedef alan açıklamalarına da değinen Başkan Erdoğan, "Sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş eşimle ilgili konuşma. Senin siyasetle alakan yok. Sende o yürek varsa benimle ilgili konuş. Siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş. Biliyorsun ki onlar seni paçavraya çeviriyor. Zeka yoksunu bir adamsın. Zira Airbus uçakları satmamızı istiyorsun. Birisi stratejik bir ürün. Bunlar sadece Fransızların değil. Bundan bile haberin yok. Bu kadar zavallısın" diye konuştu.



AYAKTA ALKIŞLANDI

FRANSA'DA yaşanan gelişmeleri "Avrupa'da barbarlık dönemine dönüş" olarak niteleyen Başkan Erdoğan, Charlie Hebdo'ya da sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın "Bu namussuzlara bir şey söylememe gerek yok" sözleri ayakta alkışlandı.

