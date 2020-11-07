‘Yaptırımdan korkan bir ülke değiliz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'deki başkanlık seçimi, İzmir depremi ve kentsel dönüşüm ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD seçimlerinde Ankara'nın bir tercihinin olmadığını söyleyen Oktay, şunları söyledi:

TERCİH SÖZ KONUSU DEĞİL

"Ankara'nın öyle bir tercihi olması söz konusu değil. Dolayısıyla her ülke kendi seçimini yapar. Biz sadece diğer ülkelerde olduğu gibi Amerika'daki seçimi dışarıdan takip ederiz. Türkiye eski Türkiye değil. Uluslararası alanda yaşanan sıkıntılar da bundan kaynaklanıyor. 'Eski Türkiye değil'den de kastımız şu: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bambaşka bir Türkiye ortaya çıktı. Nedir o? İllaki Batı, Doğu veya başkasının ekseninde olan Türkiye değil. Kendi vatandaşının çıkarları neyi gerektiriyorsa, o çerçevede hareket eden bir Türkiye var. Başkalarına saygılı, başkalarının bağımsızlığına saygılı. Bölgesinde olan olaylara karşı da, dünya da olan olaylara karşı da... Kendisini süper güç olarak ifade eden bazı ülkelerle yaşadığımız sıkıntılar buradan kaynaklanıyor. Ülke içerisinde (muhalefet de buna dahildir) yaşanan bazı sıkıntılar da bundan kaynaklanıyor. Yani bir zihniyet dönüşümü gerçekleşti Türkiye'de. İllaki başka birisinin ekseninde değil, kendi ekseni üzerinde duran, ayağını sapasağlam Anadolu'ya basan sonrasında da kendi menfaatleri doğrultusunda dünyadakileri değerlendiren bir Türkiye var. Dolayısıyla hiç kimsenin Türkiye'nin içişlerine veya Türkiye'de iktidarın nasıl değiştirileceği ile alakalı herhangi bir söz söylemesine kim olursa olsun müsaade etmesi mümkün değildir.

ABD İLE YENİ DÖNEM

Oktay, ABD ile ilişkilerde yeni döneme ilişkin de şöyle konuştu: "FETÖ elebaşını ABD'den istememiz gibi doğal bir şey olamaz. Terör örgütü YPG/PKK konusunda hassasiyetiniz gözetilmeli. Seçim sistemiyle ilgili sıkıntıyı dışarıdan gözlemliyoruz. S-400 yaptırım konusunda bir gerekçe olamaz. Türkiye yaptırımlardan korkan bir ülke olmaktan çıkmıştır.



KUSURU OLAN BEDELİNİ ÖDER

İzmir'deki depremle ilgili de açıklamalarda bulunan Oktay, "Can ve mal üzerinden siyaset yapmayız ve yaptırmayız. Afet konusunda dünyada en iyi sistemlerden birini kurduk. Afet durumunda sıfırıncı dakikada hareket eder konumdayız. Yeni yönetmeliğe göre yapılan binanın yıkılma şansı yok. Dönüştürülmesi gereken 6 milyon 700 bin konut var. Okullar başta olmak üzere kamu binaları güçlendiriliyor. 1 yıl içinde İzmirlilere muhteşem binalar teslim edeceğiz. Kimin kusuru varsa da onlar bedelini ödeyecek" diye konuştu.