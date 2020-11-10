Azerbaycan bayrağı Şuşa’da dalgalanıyor

Azerbaycan ordusu, dün işgalden kurtarılan kenti ilk görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, Şuşa'da 28 yılın ardından Azerbaycan bayrağının dalgalandığı görülüyor. Dağlık Karabağ harekatında kritik öneme sahip olan Şuşa kenti, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Kent, 28 yıl Ermenistan işgali altında kaldı.

'TÜRK ASKERİNİ ÇAĞIRABİLİRİZ'

Çatışma bölgesindeki gelişmeleri değerlendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan büyük bir tehditle karşılaşırsa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri yardımına başvurabilir" dedi. Aliyev, "Türk askerinin müdahalesine gerek kalmayacağını düşünüyorum. Ancak, yıllar önce Türkiye ile anlaşma imzaladık. Dolayısıyla askeri desteğe ihtiyaç olursa gerekli yasal dayanağa sahibiz" ifadelerini kullandı.



23 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI

İŞGAL altındaki topraklarını geri almak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, ilerlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun 23 köyü daha işgalden kurtardığını açıkladı. Kurtarılan köyler, Fuzuli'nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köyleri.