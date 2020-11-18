Yeni kovid-19 tedbirleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 3 buçuk saat süren toplantının sona ermesinin ardından Başkan Erdoğan, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararları tek tek açıkladı. Koruyucu tedbirler kapsamında yürütülen aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler yaşanırken tehdidin de devam ettiğini kaydeden Erdoğan, "Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen ölüm sayıları, Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde tedbirlerin sıkılaştırmasına sebep oldu. Salgının seyri tırmanışını sürdürürse, hepimiz için can acıtıcı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir. Türkiye olarak salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak çalışmaları sürdürme görevimiz var. Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadelede kurallara uyması ve daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Amacımız bir an önce ülkemizi bu salgın illetinden kurtararak hedeflerimize ulaşmaktır" açıklamasını yaptı. Öncelikle hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ve 20.00 arası dışında sokak kısıtlaması uygulanacağını duyuran Erdoğan, "65 yaş üstü için uygulanan sokak kısıtlaması 20 yaş altına da teşbih edilecek. Eğitim online olarak yıl sonuna kadar devam edecek. Restoran, berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10 ve 20:00 arasında olacak. Restoranlar sadece paket servis yapacak. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak." diye konuştu.

KKTC'DEKİ TARİHİ ZİYARET

Başkan Erdoğan, konuşmasında KKTC'de yıllardır kapalı tutulan Maraş'ın açılmasına da değindi. KKTC'nin ilanının 37'nci yıl dönümü vesilesiyle adaya bir ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaptığımız ziyaretin önemli mesajlar içerdiğine inanıyorum. KKTC, Kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açtı, bu cesur adımı destekliyoruz. Bu yolu 15 gün içinde asfaltladık. Heyetimiz ve Kıbrıs halkıyla birlikte Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program bölgedeki gelişmeyi hızla yapacağımızın kararlılığın bir adımıdır. Bizim oraya yaptığımız ziyareti anlamayanların piknik gözüyle bakması pek tabidir. Hamdolsun milletimiz orada yaptığımız işin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Buradaki törenin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Tatar Cumhurbaşkanı seçilmesinin arından Ankara'yı ziyaret etmişti. KKTC gerçeğini bölgede ve dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.



SİYAM İKİZLERİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A ZİYARET

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile anne ve babasını kabul etti. Kabulde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ameliyatı gerçekleştiren doktor Noor Ul Owase Jeelani de bulundu. Erdoğan çifti, ziyarette Derman ve Yiğit Evrensel kardeşler ile yakından ilgilenerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ömer ve Fatma Evrensel çifti de çocuklarının tedavi sürecinde desteklerini esirgemeyen Erdoğan çiftine teşekkür etti.



"ARTIK AFETLERİN ARDINDAN 'NEREDE BU DEVLET?' SESLERİ YÜKSELMİYOR"

İZMİR depreminde Türkiye'nin iyi bir sınav verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'nerede bu devlet' sesleri yükselmiyor. Devlet ilk andan itibaren hep milletimizin yanında yer alıyor, her türlü faaliyeti sürdürüyor" dedi. Çadırlar, kışın kalmaya uygun olmadığı için konteynır şehirler kurulduğun belirten Başkan Erdoğan, "Kalıcı konutlarla ilgili proje hazırlıkları tamamlandı, bu ay bitmeden inşa sürecine geçilecektir. Belirlenen rezerv alanlarda 3 binin üzerinde konut inşa ederek hak sahiplerine dağıtacağız. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Dönüşüm çalışmalarında bugüne kadar yaşanan sıkıntıları göz önüne alarak gerekirse yeni düzenlemelere gidebiliriz. Rant yerine depreme dayanıklılığı önceleyen bir anlayışla hareket ettiğimizde hedeflerimize daha kısa sürede ulaşacağımız açıktır" diye konuştu.

Son dakika: Hafta sonları saat 10.00 - 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak