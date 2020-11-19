Aydın CHP’de Kayıp Başkan gerilimi

AYDIN CHP'de eski il başkanlarından Barkan Kalınomuz'un sosyal medya hesabında paylaştığı 'Kayıp İlanı' krize neden oldu. Kalınomuz, mevcut İl Başkanı Ali Çankır için 'Kayıp İlanı' başlığıyla "45 yaşlarında, 1.70 boylarında, tıknaz, 85 kilo civarında, siyah gözlü, az yakışıklı CHP AYDIN İL BAŞ-

KANI aranıyor. Görenlerin insaniyet namına CHP Genel merkezine bildirmeleri önemle rica olunur" paylaşımında bulundu. UZUN SÜREDİR SESSİZDİ

Bir süre partiden uzak kalan Kalınomuz, 6 Kasım tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Paylaşım parti içerisinde gerilime neden olurken, CHP Kalınomuz'u ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti. Konuyla ilgili konuşan Barkan Kalınomuz, "Kayıp ilanım sonuç verdi. Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bu durumu tahmin ediyordum. Savunma vermeyi düşünmüyorum. Çünkü daha neyle suçlandığımı bilmiyorum. Ben doğruları söyledim. Bundan sonra da neler anlatacağımı tahmin bile edemezsiniz. Hodri meydan. Herkes nasibini alacak" ifadelerini kullandı.

MURAT ŞENBAKLAVACI