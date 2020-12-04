Menemen seçimi yargıya taşındı

AK Partili Aydın Pehlivan, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için itirazda bulundu. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, adayları Pehlivan'ın, Belediye Başkan Vekilliği seçiminde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine başvurduğunu bildirdi. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırmasının ardından önceki gün Belediye Meclisi'ndeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.