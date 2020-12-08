Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e destek: UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum

Şampiyonlar Ligi maçında, Başakşehirli futbolcular, Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle sahayı terk etti. Başkan Erdoğan, Başakşehir'e destek verdi.
Errdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız." dedi.
Başakşehir maçında hakemden ırkçı sözler! Başakşehir sahadan çekildi
Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020
Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism
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