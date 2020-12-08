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Haberler Politika Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e destek: UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum

Son dakika: 'dan 'e destek: tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum

, 'e yapılan ırkçılıkla ilgili, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden 'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. " dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e destek: UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum

09.12.2020, 00:32 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020,00:39

Şampiyonlar Ligi maçında, Başakşehirli futbolcular, Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle sahayı terk etti. Başkan Erdoğan, Başakşehir'e destek verdi.

Errdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız." dedi.

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