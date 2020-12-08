Haberler Politika Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e destek: UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e destek: UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum

Başkan Erdoğan, Başakşehir'e yapılan ırkçılıkla ilgili, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. " dedi.

09.12.2020, 00:32 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020,00:39