‘Yeğene kıyağa’ foto destek!

CHP, sosyal demokrat olduğunu savunur. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de sürekli emekten, emeğin kutsallığından, haktan, hukuktan bahseder. Konuştular mı mangalda kül bırakmazlar. Bugünlerde de asgari ücretin belirlenmesi konusunda bol keseden rakam veriyorlar. Nasıl olsa davul kendi sırtlarında değil! Ancak, atalarımız "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" diye boşuna söylememiş... Bu yüzden CHP liderinin de söylediği laflar değil yaptığı işe bakmak gerekiyor... Size CHP liderinin geçtiğimiz Salı günü İzmir ziyaretindeki bir icraatını anlatacağım ve eminim siz de okuyunca "Yazıklar olsun. Hani nerede hak, hukuk, adalet?" diyeceksiniz.

Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Aliye Kılıçdaroğlu Çolak'a Bornova Belediyesi'ndeki fazla mesai kıyağını Yeni Asır gündeme getirmişti.

İŞÇİDEN KESİLDİ ONDAN KESİLMEDİ

Usta muhabirimiz Metin Burmalı, geçtiğimiz 14 Kasım'da gazetecilik tabiriyle bomba bir haber patlattı. Buna göre Bornova Belediyesi, tasarruf adı altında çok sayıda çalışanın fazla mesai ücretini keserken CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun öz yeğeni olan Aliye Kılıçdaroğlu Solak'a bol keseden fazla mesai ödüyordu. Solak'a sadece geçtiğimiz Ekim ayında 22 saat fazla mesai, 4 pazar mesaisi ve 1 resmi tatil olmak üzere neredeyse maaşının se iki katı fazla mesai yazıldı. Fazla mesai yaptığı bir tarihte bebek maması dağıtımında görevli gözüken Solak'ın aynı gün Balıkesir'deki baba evini ziyaret edip, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ise, haksızlığın boyutunu net bir şekilde gösteriyordu.



"ARKANDAYIM POZU" VERDİ

Böyle bir skandalın belgeleriyle ortaya konulmasının ardından CHP liderinden ne beklersiniz? Hak, hukuk, adalet sözünü ağzından düşürmediğine göre, Bornova Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mustafa İduğ ile yeğenini arayıp, "Siz orada ne yapıyorsunuz? Benim adımın da birlikte anılacağı böyle bir uygulamayı nasıl yaparsınız? Çalışanlar arasında ayrım yapmayın" demesini beklersiniz değil mi? Ama nerede....Kılıçdaroğlu'nun Salı günü İzmir'de ziyaret ettiği ilçeler arasında Bornova da vardı. CHP lideri, Başkan İduğ'un davetiyle belediye bünyesindeki Dramalılar Köşkü'ne de uğradı.











YEĞENİ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Bu sırada oraya görevliler haricinde başka bir belediye personelinin girmesi de yasaktı. Peki Kılıçdaroğlu burada ne yaptı dersiniz? İçeriye özel alarak alınan 'fazla mesai talihlisi' yeğeni Aliye Kılıçdaroğlu Solak'la sohbet etti, birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Bu resmen aldığı fazla mesai ücreti ile bunu alamayan diğer çalışma arkadaşlarının tepkisini çeken Solak'a açık destek vermek değil de nedir?



DİĞER BELEDİYELERE DE MESAJ MI?

Bu fotoğrafı görünce insan ister istemez "Kılıçdaroğlu burada 'Yeğenime yapılan bu ayrıcalıklı muamele devam etsin. Ben arkasındayım. Ayrıca İzmir'deki çeşitli belediyerde çalışan yeğen ve akrabalarıma da aynısı yapılsın' diye mesaj mı vermeye çalışıyor" diye sormadan edemiyor. Düşünüyorum düşünüyorum ama bu davranışın başka bir açıklamasını bulamıyorum. Bu adeta sözün bittiği yer...

Erhan GÜLENÇ

Ne İduğ’u belirsiz kıyak!