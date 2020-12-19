Büyükşehir usulsüzleri Sayıştay raporunda

HİLTON'DAN KAR ELDE ETMEDİ

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin mülkiyetinde olan 88 adet konutun mevzuata aykırı olarak ilçe belediyelerine tahsis edildiği, ilçe belediyesinin mülkiyetinde olan 3 adet konutun da lojman olarak Büyükşehir'e tahsis edildiği vurgulandı. Tahsis işlemlerinin iptal edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Kent merkezinde bulunan ve 1997 yılından beri şantiye olarak kullanılan yaklaşık 21 bin metrekarelik alanın İzmir'e kazandırılması gerektiğinin vurgulandığı raporda, kapanan Hilton Oteli'nin ortağı olan Büyükşehir'in 1987 yılında 6 bin 605 metrekare arsa üzerine kurulan otelin karından bugüne kadar hiç yararlanamadığı da tekrar gözler önüne serildi. Kapanan otel ile ilgili ayrıca şirketin öz sermayesinin 2017'de eksi 29 milyon 95 bin 393 lirayken, 2018'de eksi 95 milyon 166 bin 755 lira olduğu ve mali durumunun kötüye gittiği ifade edildi. Raporda, Büyükşehir Özel Kalem Müdürlüğü'ndeki makam şoförünün belediye şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandığı ve Büyükşehir'in bir ilçe belediyesinin arsasına ruhsatsız bina inşa ederek ortak hizmet protokolü ile binayı bir vakfa tahsis ettiği ortaya çıktı.

METİN BURMALI