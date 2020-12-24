Biden, Trump’ı ihmalkar davranmakla suçladı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ülkedeki birçok federal kuruma yönelik siber saldırılardan Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutarak "Bu saldırı Trump'ın gözetiminde ve görmezden geldiği bir zaman gerçekleşti" dedi. Trump yönetimini siber saldırıları ciddiye almamakla suçlayan Biden, "Trump, saldırıyı ciddiye almasa bile, ben alacağım. Başkan Trump'ın tutumu beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu başkan saldırılardan kimin sorumlu olduğunu bile henüz saptamadı" dedi.