'Beni destekleyenler ötekileştiriliyor' diyen İnce: CHP'de demokrasinin zerresi yok

Yeni parti kurma çalışmaları için Yalova'daki evinde 'Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu' üyeleriyle toplantılar gerçekleştiren eski CHP vekili Muharem İnce, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BENİ DESTEKLEYEN CHP'Lİ VEKİLLER TAKİP EDİLİYOR"

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren İnce, kendisine destek veren vekillerin takibe alındığını, sosyal medya hesaplarının incelendiğini ve parti içinde ötekileştirildiğini kaydetti.

İnce, "Muharrem İnce'ye destek verenler partiden ötekileştirildi, dışlandı. Sosyal medyaları takip ediliyor. Belediye meclis üyesi dahi yapılmadılar. Bunlar doğru değil. Geçmişte demokrasi vardı. Şimdi partide demokrasinin zerresi yok. Kim söylüyorsa yalan söylüyor; ne ön seçim var, ne başka türlü kurullar var. Hiçbir kurul işlemiyor. Hiçbir kuralı yok" diye konuştu.

İÇLERİNDEKİ PROVOKATÖRLERE DİKKAT ETSİNLER

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara da değinen İnce, "Öğrencilere sağduyulu bir şekilde, yasalara uyarak protesto hakkını kullanmalarını, içlerindeki provokatörlere dikkat etmelerini tavsiye ederim" dedi.

DHA

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