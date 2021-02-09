İyi Parti’de işler kötü gidiyor

Bu atamaya İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Dervişoğlu, "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor.

Acelemiz yok yani!.. Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın.

Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım.

Sadece bilinsin istedim" ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda da ismi vermeden, "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam o kişiye az gelir.

Önünü açmak lazım!" dedi.



LİSTEYE ALMAMIŞLARDI

İyi Parti'nin 2'inci Olağan Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere gönderildiği iddia edilen 'oy verilmeyecekler' listesinde aralarında Aytun Çıray, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk'un da bulunduğu çok sayıda isim yer almıştı. Liste ortaya çıktıktan sonra büyük tartışma yaratırken, parti yönetimine giremeyen Çıray, "Partide makas değişikliği için alan temizliği yapıldı" çıkışıyla dikkati çekmişti.

Çıray'ın da aralarında bulunduğu 13 isim TBMM'de grup toplantısına da katılmamıştı.



'EN SON NE ZAMAN GELDİ?'

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın partinin başdanışmanı olarak atanması hakkında İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da sert açıklamalarda bulundu. Kırkpınar, "Partimiz ve Aytun Bey'e hayırlı olsun. Bizim bölgemizin milletvekili... İl binamıza gelir de gider de... Ancak yakın bir zamanda hiç temasımız olmadı, il binamıza da en son ne zaman geldi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.



'HAFIZASINI KAYBETMİŞ'

Aytun Çıray, kendisini il binasına gelmemekle suçlayan Hüsmen Kırkpınar'a cevap verdi. "Sayın Meral Akşener'in danışmanlığına atanmam kendisinin inisiyatifi" diyen Çıray, "Ben bu açıklamalarla ilgili bir şey konuşmak ve yorum yapmak istemiyorum. Ancak tek söyleyeceğim il başkanının hafıza kaybı var galiba. Olur mu öyle şey? Tabi ki gidiyorum İyi Parti binamıza" dedi.

Fatih ŞENDİL