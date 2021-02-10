MHP'nin kurultay tarihi belli oldu! Bahçeli duyurdu...

Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağan kurultay tarihi belli oldu. MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaptığı son dakika açıklamasında kurultayın tarihini resmen duyurdu.

18 MART'TA KURULTAY

Bahçeli'nin kurultay ile ilgili açıklaması şöyle:

13.Olağan Büyük Kurultayımızın 18 Mart 2021 Perşembe günü maske, mesafe ve temizlik şartlarına titizlikle riayet eden dava arkadaşlarımızın katılımıyla yapılması bugünkü Merkez Yönetim Kurulumuzda kararlaştırılmıştır.

ENİS BERBEROĞLU AÇIKLAMASI

AYM'nin Enis Berberoğlu kararını ele alan Bahçeli, "Yanlış ve mahsurlu olsa da kararları bağlayıcıdır ama otomatik olarak milletvekilliği sıfatı kazandırmayacaktır" diye konuştu.