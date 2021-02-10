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Haberler Politika MHP'nin kurultay tarihi belli oldu! Bahçeli duyurdu...

MHP'nin tarihi belli oldu! Bahçeli duyurdu...

Son dakika... 'nin, tarihi belli oldu. Genel Başkan yaptığı açıklamada, kurultayın koronavirüs önlemleri kapsamında, 18 Mart 2021 Perşembe günü gerçekleşeceğini bildirdi.

MHP'nin kurultay tarihi belli oldu! Bahçeli duyurdu...

10.02.2021, 15:26 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021, 16:13

Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağan kurultay tarihi belli oldu. MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaptığı son dakika açıklamasında kurultayın tarihini resmen duyurdu.

18 MART'TA KURULTAY

Bahçeli'nin kurultay ile ilgili açıklaması şöyle:

13.Olağan Büyük Kurultayımızın 18 Mart 2021 Perşembe günü maske, mesafe ve temizlik şartlarına titizlikle riayet eden dava arkadaşlarımızın katılımıyla yapılması bugünkü Merkez Yönetim Kurulumuzda kararlaştırılmıştır.

ENİS BERBEROĞLU AÇIKLAMASI

AYM'nin Enis Berberoğlu kararını ele alan Bahçeli, "Yanlış ve mahsurlu olsa da kararları bağlayıcıdır ama otomatik olarak milletvekilliği sıfatı kazandırmayacaktır" diye konuştu.

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