Türk mahkemelerine kimse emir veremez

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye bir hukuk devleti. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" ifadelerini kullandı. Sözcü Aksoy, şunları kaydetti: "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan açıklamasına yanıtımızı 28 Temmuz 2020 tarihinde vermiştik. Aynı içerikteki ikinci açıklamanın da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını tekrar hatırlatmak isteriz."

İLKESİZ VE TUTARSIZ YAKLAŞIM

AKSOY, "Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam ediyor. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorunda. AİHM'in Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz bu çerçevede gerekli bilgileri sunmaktadır. Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye'de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" dedi.