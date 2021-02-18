Kademeli normalleşme Mart ayında başlıyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele başta olmak üzere önemli konuların masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı'nın ardından güvenlikten sağlığa birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

12 BİN TERÖRİST İMHA EDİLDİ



GEÇTİĞİMİZ günlerde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan harekatla ilgili ayrıntılar üzerinde de durduk. Bu süreçte devlet olarak her yolu deneyerek terör bataklığını kurutmaya çalıştık. Türkiye'ye terörden darbeye her yönetimi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir. Ülkemizin Temmuz 2015'ten bugüne kadar yürüttüğü operasyonlarda verdiği şehit sayısı bin 259'dur.



ELİMİZDE MASUM KANI YOK

YURT içi ve dışında 12 binin üzerinde terörist imha edilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi bulmuştur. Elbette tek bir şehidimizin tırnağını bile bu teröristlerin topuna değişmeyiz. Medeniyetimizin temelinde insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı vardır. Önceki akşam UNESCO Yunus Emre Yılı'nda bir kez daha rahmetle andığımız büyüklerimizbize hep "önce insan" demeyi öğütlemiştir. Elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmayacaktır. Geçmişimizde tek bir coğrafyanın ya da toplumun sömürülmesinin ayıbı yoktur, olmayacaktır. Ne ecdadımızdan böyle bir miras aldık, ne kendimiz böyle bir zillete bulaştık, ne de evlatlarımıza böyle bir utanç bırakacağız. Katran karasından beter halleriyle ülkemize insanlık, hak, adalet, özgürlük, demokrasi dersi verme peşine düşenlere önce siz aynaya bakın gerçeklerinizle yüzleşin diyorum. Sırça köşkleriniz en küçük bir rüzgarda nasıl temelden sarsıldı biz görüyoruz.

ZALİMİN YANINDA DURMADIK

BİZ binlerce yıllık köklü geçmişimizde nice fırtınalar atlattık. Hiçbir zaman zalim olmadık. Zalimin yanında yer almadık. Her zaman mağdura kucak açtık. Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da, Somali'de, Filistin'de, Irak'ta, Bosna'da, Kıbrıs'ta bunu yaptık. Bunun için bedel ödememiz gerekiyorsa da ödedik. Yeri geldi sokaklarımız karıştırıldı, yeri geldi siyasi kaos denendi, yeri geldi terör örgütleri üzerimize saldırdı, yeri geldi darbe girişimi, ekonomik tuzaklar yaşadık. Ama hiçbir zaman eğilmedik. Bugün Türkiye kendini her zamankinden çok daha fazla güvenmektedir. Bölgesel ve küresel liderlik hedefine doğru, bizzat sahada adım adım yürümektedir.

KISA ÇALIŞMA SON KEZ UZATILDI

311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletme gayreti içindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık. Salgının seyrine göre normalleşme adımlarını atıyoruz. Okullarda kademeli yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştık. Salgının dünya, ülkemiz ve şehirler bazındaki seyrini tekrar değerlendirdik. Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılamaya ulaşmış durumdayız. İllerimizi Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre 4 gruba ayırarak Mart itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İlleri vaka ve aşı oranları kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli sınıflandıracağız. Salgın sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnafı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Sokağa çıkma sınırlamasını da illerdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.