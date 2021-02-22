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Haberler Politika Teslim olan kadın PKK’lı ailesiyle buluştu

Teslim olan kadın PKK’lı ailesiyle buluştu

Teslim olan kadın PKK’lı ailesiyle buluştu

22.2.2021

VAN'DA, ikna çalışmaları sonucu PKK'lı kadın terörist teslim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanlarında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik geri getirme ve ikna çalışmaları devam ediyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan F.Ö'nün ikna edilmesi için çalışma başlattı. Bu sayede teslim olması sağlanan kadın terörist, Terörle Mücadele Şubesi'nde ailesiyle buluşturuldu.

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