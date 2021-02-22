Teslim olan kadın PKK’lı ailesiyle buluştu

VAN'DA, ikna çalışmaları sonucu PKK'lı kadın terörist teslim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanlarında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik geri getirme ve ikna çalışmaları devam ediyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan F.Ö'nün ikna edilmesi için çalışma başlattı. Bu sayede teslim olması sağlanan kadın terörist, Terörle Mücadele Şubesi'nde ailesiyle buluşturuldu.