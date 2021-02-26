Ermenistan’da darbe girişimi

Ermenistan'da Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulunan bir bildiri yayınladı. Çıkan haberlerin ardından Paşinyan, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.



HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Ermenistan ordusunun istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuşan Paşinyan, destekçilerini sokağa çağırarak, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır" dedi. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz" ifadesini kullandı.



SLOGAN ATTILAR

Paşinyan'ın çağrısının ardından sokaklara dökülen taraftarları, istifa çağrılarına sloganlarla cevap verdi. Başbakanlık konutu etrafına doluşan öfkeli kalabalık, Paşinyan desteklerini dile getirdi. Başbakanlık konutu çevresinde toplanan kalabalığa karşılık Paşinyan muhalifleri ise Savunma Bakanlığı çevresinde toplandı.



İTİDAL ÇAĞRISI

Ülkede başlayan kaosun ardından Rusya'dan, itidal çağrısı geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Ülkede olanlar için endi-şe duyuyoruz. Konu Ermenistan'ın iç mese-lesi. Arabuluculuk yap-maya hazırız" ifadeleri kullanıldı. Kremlin Sözcü-sü Dmitriy Peskov, Ermenis-tan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Yaşa-nanlar Ermenistan'ın iç işleridir. Tüm tarafları itidale çağırıyoruz. Durumun, anayasal çerçeve-de kalacağına inanıyoruz" dedi. Ermenistan Silahlı Kuvvetle-ri'nin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ topraklarını yönelik işgal girişiminin başarısız olmasının ardından ülkede protesto gösterileri gün-deme gelmiş, halk Baş-bakan Paşinyan'ın istifasını istemişti.



TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERDİ

TÜRKİYE, Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'a karşı başlatılan darbe girişine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.



'BU BİR GÜÇLER SAVAŞI'

ERMENİSTAN'daki kaosu değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise, "Rusya'nın tercihleri Ermenistan'ın siyasi hayatı ve ordusunu şekillendirir. Bundan sonra Rusya'ya bağlı angaje bir ülke haline gelirler. ABD, Fransa gibi ülkeler bu olaya müdahil olmaya kalkarlar ama Rusya buna izin vermez" ifadelerini kullandı. Ağar, "Burada şu an siyasi güç Paşinyan'ın elinde, silahlı güç ise Genelkurmay Başkanı'nın elinde. Bu bir güçler savaşı. Burada kim elindeki gücü akıllı kullanırsa o kazanacak. İki milli güç unsurunun başındaki adam çarpışıyor. Rusya doğrudan müdahil olacak. Basit bir olay değil. Tüm Kafkasya ve Kafkasya'nın geleceğini de etkileyecek. Bu işin pek çok sonucu olacak" diye konuştu.