‘Gelecekte CHP diye bir partiye yer yok’

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da videokonferans yöntemi ile katılım göstermesiyle yapıldı. Burada yaptığı konuşmada partisine mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Milletin rızasını esas almayı sürdüreceğiz. Kendisini şehrin ve milletin üstünde gören varsa yanlış yerde olduğunu bilmelidir. Kadim davamız dışında hiç kimse vazgeçilmez değildir. AK Parti, 2023'e ve 2053'e doğru giden süreci inşa edecek partidir. Yolumuza Cumhur İttifakı'yla devam ediyoruz" dedi.

YILLARCA İSTİSMAR ETTİ

Türkiye'yi tarihi bir dönüm noktasından geçirme noktasında olduklarını kaydeden Erdoğan, "Karşımızdaki ittifak tel tel dökülmeye başladı. Biz ilkeli ve gayretli şekilde çalışmayı sürdürdükçe milletimizin desteğini almayı sürdüreceğiz. CHP artık kendi derdine düşmüştür. Bu partinin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Gelecekte, CHP diye partiye yer olmadığını görüyoruz. İktidar yolunu darbede, dış destekte gören bir anlayış çökmeye mahkumdur. CHP, yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümünü, Atatürkçülük, laiklik gibi kavramları kullanarak istismar etmişti. Bu partinin faşistlikte, bağnazlıktaki yüzünü ortaya çıkarıyor" diye konuştu.

YENİ VE SİVİL ANAYASA

Yakın zamanda sürekli reform programlarıyla gündemde olduklarını anlatan Başkan Erdoğan, "İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Son birkaç yıldır yaptığımız reformlar bile birer destandır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ülkemize biz kazandırdık. Yargı Reformu Strateji Belgesi son dönemdeki en önemli hukuk düzenlemelerinin çatı belgesiydi. Salı günü İnsan Hakları Eylem Planımızı açıkladık. Ekonomik reform paketini de açıklayacağız. En önemli reform müjdesi yeni ve sivil anayasa hazırlama müjdesi olmuştur. Siyasi partilerden STK'lara, medyadan iş dünyasına kadar tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz kendi hazırlıklarımızı yapacağız. Böyle bir sürecin 84 milyonun tamamını kuşatacak şekilde yürümesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



"MEGER SEHİRLERİMİZİ ÇÇYIKMAYA GELİYORLARMIS"

TÜRKİYE'NİN gelecek asrını düşünürken bazı şehirlerin 25-30 yıl öncesine döndüğünü kaydeden Başkan Erdoğan, "CHP'nin yönetimindeki büyükşehir ve ilçe yönetimleri yeniden çöp, çukur devrini hortlatmışlardır. Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar, daha temel belediye hizmetlerinin altından kalkamıyor. Seçimlerde bunlar 'yıkmaya geliyoruz' derken siyasi bir değişimi kastettiklerini sanmıştık. Meğer bunlar şehirlerimizi yıkmaya geliyormuş. Çöp dağlarının yeniden ortaya çıkması, araçların çukurdan, yayaların çamurdan çıkamaması yıkım değil de nedir? Biz bunların gerçek yüzünü Cumhuriyet yürüyüşlerinde, Gezi'de, 15 Temmuz'da gördük. Boğaziçi meselesi başta olmak üzere çıkarlarına dokunduğumuz yerlerde gördük" diye konuştu.



EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYELERİNE 'MESAİ' ÇAĞRISI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 14. Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katıldı. "Aramızdaki ticari faaliyetlerin artırılması için büyük potansiyele sahibiz" diyen Erdoğan, "Ancak teşkilatın kuruluşundan bu yana arzu edilen ekonomik işbirliği seviyesine ulaşılamadı. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar hedefine ulaştırmak için hep birlikte yoğun mesai harcamak mecburiyetindeyiz" dedi. Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridor girişiminin etkileşimi artıracağını da sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, tüm üyeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri her alanda geliştirerek maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya da davet etti.