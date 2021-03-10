Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temeli atıldı! Başkan Erdoğan ve Putin de törene katıldı

Son dakika haberine göre Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli bugün atılıyor. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak santralin temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde 4 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ortak projemiz Akkuyu NGS'de yeni bir dönem başlıyor. Kovid-19 bile bizi engelleyemedi." dedi. Başkan Erdoğan: "Önümüzdeki yıl dördüncü reaktörün de temelini atacağız. İlk reaktörü 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı. "Nükleer enerji, enerji politikamızda özel bir yere sahip. Hedef nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemek." diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Rusya Devlet Başkanı Putin'e katılım nezaketi için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye2mize yeni bir eseri kazandırmanın haklı gururunu beraber yaşıyoruz. 3'üncü reaktörün inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl 4'üncü reaktörün inşasına da başlayacağız. Bu hamlemiz ile ülkemizin enerjideki yarınlarını garanti altına almayı hedefliyoruz. Ekonomimiz koronavirüse rağmen hamdolsun büyümeyi sürdürüyor. Geçen yıl birçok ülke ekonomik daralmalar yaşarken biz 1.8 büyüme sağladık.

Enerjiye yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyoruz. Kurulu gücümüz içinde yenilenebilir enerji seviyemiz yüzde 63.7'ye ulaştı.

Nükleer enerjide enerji politikamız açısından özel bir yere sahiptir. Sıfır emisyon ile çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi sepetimize eklem hedefimizdir. Tesisimiz en yoğun dönemde 16 bin, işletme sürecinde 4 bin istihdam sağlayacaktır.

Akkuyu santralimizin ilk reaktörünü 2023'te devreye almayı düşünüyoruz. Peyderpey diğer reaktörlerin çalışması için de gece gündüz çalışacağız. Akkuyu enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacaktır.

Mükemmel bir planlama gerekiyor. Emniyetten kesinlikle taviz vermiyoruz. Yaklaşık 550 bin parçadan oluşan en önemli güvenlik sistemleri ile donatıyoruz, uluslararası uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz. Bu devasa projeyi Türk-Rus iş birliğinin sembol eserlerinden biri olarak görüyoruz. Değerli dostum ile tesis ettiğimiz yakın diyalog, bölgesel istikrarın ve barışın korunmasında da büyük önem taşıyor.

Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini ilerletmekte kararlıyız. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz ekonomi ve turizm ilişkilerindeki ivmeyi bu yıl telafi edeceğiz.

Başta Sayın Putin olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen personellerimizi tebrik ediyorum. Türk ve Rus halkına hayırlı olmasını diliyorum.

TÖRENDE PUTİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalardan öne çıkan kısımlar şöyle:

Üçüncü ünitenin temeline beton dökmek için talimat vereceğiz. Yıllık üretim kapasitesi 37 milyar KW olacak. Sayın Erdoğan ile birlikte 2018 yılında birinci ünitenin temel atma törenine katılmıştık. Rus ve Türk uzmanların eş güdümlü çabaları sayesinde daha önce belirlenen program çerçevesinde inşaat devam ediyor. Montaj konusunda son derece gelişmiş çözümler uygulanıyor. Koronavirüs salgını bile bizi engelleyemedi. Personelleri korumak için en üst düzeyde tedbirler alınıyor. 2023 yılında Akkuyu devreye girecek. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılıdır. Projeye başlarken Türkiye önümüze böyle bir hedef koydu. Türk vatandaşları ucuz ve temiz elektriğe ulaşım sağlayacak. Sahada çalışan personel sayısı 8 bine çıktı. büyük çoğunluğu Türk çalışanıdır.

ENERJİ BAKANI FATİH DÖNMEZ'İN AÇIKLAMALARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Türkiye'de yarım asrı aşan bir hayal daha gerçekleşme yolunda ilerliyor. Seneye dördüncü ve son reaktörün temelini de inşallah birlikte atarız. Türkiye yepyeni bir enerji ile tanışacak. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerliyoruz.

Sürdürülebilir enerji arzının sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Akkuyu ile birlikte 7 gün 24 saat kesintisiz ve temiz enerji üreteceğiz. Ağır hava koşullarından dolayı birçok ülkede elektrik kesintileri oldu.. Bu da Akkuyu gibi nükleer enerjinin önemini ortaya koydu. Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde 35 milyar kw ile tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

İnşaat aşamasında 16 bin işçimiz ter döküyor olacak. İşletmede ise 4 bin istihdamımız olacak. 14 uzmanımız saha ve montaj denetimlerine devam ediyor. Bu sayıyı yakın zamanda 40'a çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye nükleer enerji ile sınıf atlayacak.

Nükleer teknoloji ile birlikte ekonomimize 6 milyar dolarlık bir katkı hedefliyoruz. Vizyonu ile Türkiye'yi nükleer enerji ile buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e şükranlarımı sunuyorum. Emekleri geçen daha önceki bakanlarımız Sayın Berat Albayrak ve Taner Yıldız'a teşekkür ediyorum.

2026 SONUNA KADAR FAALİYETE GEÇMESİ PLANLANIYOR

Türkiye ve Rusya arasında Mayıs 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden santralin ilk ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atıldı.

Geçen yıl nisan ayında ikinci ünitenin temelinin atılmasıyla çalışmaların hız kazandığı sahada, üçüncü ünitenin inşaat lisansı kasımda alındı ve temel atma töreni için geri sayım başladı.

Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ana lisans ve izinlerin tamamlandığı projede, dördüncü ünitenin inşaat lisansı için başvuru ise geçen yılın mayıs ayında yapıldı. Son ünite olan dördüncü ünitenin inşaat lisansının bu yıl içinde alınması bekleniyor.

İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 15 bin, işletme döneminde ise 4 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.



Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.





Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.