İZMİR'DE FETÖ'cülerin hücre evi olarak kullandığı 30 adrese 8 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında meslekten ihraç kurmay yarbay E.T'nin de bulunduğu 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir’de 18 FETÖ’cü cezaevine gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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