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Haberler Politika İzmir’de 18 FETÖ’cü cezaevine gönderildi

’de 18 FETÖ’cü cezaevine gönderildi

İzmir’de 18 FETÖ’cü cezaevine gönderildi

16.3.2021

İZMİR'DE FETÖ'cülerin hücre evi olarak kullandığı 30 adrese 8 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında meslekten ihraç kurmay yarbay E.T'nin de bulunduğu 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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