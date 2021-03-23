AK Parti'den flaş kabine değişikliği açıklaması

AK Parti'de kabine değişikliği konusunda son dakika açıklaması. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Ankara kulislerindeki gündem maddelerine dair önemli ifadeler kullandı. Ünal'a Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değişiklik konusu da soruldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları ve Ünal'ın açıklamaları:

KONGREDE GÜVEN VE İSTİKRAR DİYECEĞİZ

Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

HDP'YE DAVET YOK

Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını söyledi.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."