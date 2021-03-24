AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu. Büyük değişimin yaşandığı ve yeni isimlerin girdiği listede Binali Yıldırım da yer aldı. Tüzük değişikliği sonrası ikiye çıkan genel başkanvekili olacak isimler de belli oldu. AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş getirildi.
Listede İzmir'den iki isim yer aldı. İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım ve Hamza Dağ, listede kendilerine yer buldu.
35 kişilik yedek listede, İzmir eski milletvekili Nesrin Ulema ve 2018 seçimlerinde AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Emre Cemil Ayvalı yer aldı.
AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELER
Abdurrahim Fırat
Abdurrahman Kurt
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Gündoğdu
Ahmet Sami Ceylan
Alaattin Parlak
Ali İhsan Yavuz
Ayhan Salman
Ayşe Böhürler
Bayram Şenocak
Behiye Eker
Bekir Bozdağ
Belgin Uygur
Binali Yıldırım
Burhan Kayatürk
Burhan Sakallı
Bülent Tüfenkçi
Büşra Paker
Cem Şahin
Cüneyt Yüksel
Çiğdem Karaaslan
Derya Yanık
Efkan Ala
Emine Zeybek
Emre Ete
Erkan Kandemir
Fatih Şahin
Fatma Aksal
Fatma Betül Sayan Kaya
Fatma Güldemet Sarı
Hacı Bayram Türkoğlu
Haluk İpek
Hamza Dağ
Hasan Sert
Hayati Yazıcı
İbrahim Halil Yıldız
İsa Sinan Göktaş
İsmail Cenk Dilberoğlu
Jülide Sarıeroğlu
Leyla Şahin Usta
Lütfiye Selva Çam
Mehmet Ali Zengin
Mehmet Kasım Gülpınar
Mehmet Nil Hıdır
Mehmet Özhaseki
Menderes Türel
Metin Bulut
Metin Külünk
Metin Tarhan
Murat Baybatur
Mustafa Köse
Mustafa Şen
Mustafa Yel
Mücahit Birinci
Numan Kurtulmuş
Nurcan Dalbudak
Nurettin Canikli
Orhan Miroğlu
Ömer Çelik
Ömer İleri
Özlem Zengin
Öznur Çalık
Resul Kurt
Seda Sarıbaş
Sevan Sıvacıoğlu
Sevgi Yiğit
Sumru Altuğ
Sunay Karamık
Şamil Tayyar
Şaziye Gündüz
Şebnem Koçakelçi
Tahir Akyürek
Tuba Vural Çokal
Türk İslam Karakoç
Vedat Demiröz
YEDEK ÜYELER
Tamer Akkal
Mücahit Yanılmaz
Azmi Ekinci
Hikmet Ayar
Korkmaz Karaca
Ahmet Bilal Kıymaz
Vildan Polat
Halise Çiftçi
Arzu Silin Günaydın
Davut Coşkun Şiviloğlu
Işıl Kurnaz Baltacı
Emre Çalışkan
Melek Şimşek
Murat Çiçek
Emre Cemil Ayvalı
Sümeyye Bozkurt
Eyüp Gökhan Özekin
Fatih Çiftçi
Ali Arif Özzeybek
M. Belma Erdoğan
Nazan Aytop
Neslihan Cenk
Nesrin Ulema
Serpil Yılmaz
Sevde Sena Dağlı
Tuba Köksal
Aişe Nur Nacar
Mehmet Karabay
Harun Armağan
Kurtcan Çelebi
Ayşe Güliz Yılman
Mehmet Umur
Şevki Şar
M. Fatih Gök
Ahmet Fethan Baykoç
AK Parti'nin yeni "A Takımı" belli oldu! İşte AK Parti'nin yeni MKYK listesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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