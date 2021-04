Darbecilerin suflörü derin ABD CFR’si

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

104 DARBECİ AMİRAL İLE İLGİLİ soruşturma genişletildikçe, Derin Amerika mahfillerine kadar uzanan networklar da çorap söküğü gibi ortaya çıkıyor. Soruşturmanın robot resmi olarak DARBECİLERİN SUFLÖRÜ'NÜN DERİN ABD CFR'Sİ (Dış İlişkiler Konseyi) olduğuna dair işaretler artıyor. 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin GECE YARISI yayınlamaları sonrası bildiride imzası bulunan ve gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen Celal Ülgen şu açıklamayı yaptı: "Metni hazırlayan tek kişi E.Amiral Ergün Mengi. Metni redakte ederek, ekleyecekleriniz varsa ekleyin, çıkartacağınız yer varsa çıkartın, öyle imzalayın' diyor. Bu bittikten sonra, metin son haline geldikten sonra, şu an gözaltına alınanlar imzalıyor." E.Amiral Ergün Mengi'nin isminin öne çıkması, Derin ABD Dış İlişkiler Konseyi'ne kadar uzanan bir network'u gösteriyor. Ergun Mengi, DERİN ABD ile ünlenen, gizli Dünya merkezi İLLUMUNATİ'nin beyin takımı olarak bilinen DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ'nin Türkiye Şubesi, 'Global İlişkiler Forumu' üyesi. Bildiride ismi bulunan E.Amiral Atilla Kıyat'ın ise, CFR'nin partneri WINEP'in eski uzmanlarından 28 Şubat Darbesi'nin beyni Çevik Bir'in has adamı olduğu iddia ediliyor.

NASIL BİR TEŞKİLAT YAPISI VAR?

Derin ABD olarak ünlenen CFR'nin tomografisine bakalım... ABD'NİN DERİN DEVLETİ Dış İlişkiler Komitesi (CFR) Bu teşkilatın bir numaralı ismi olarak,

DERİN BEYİN HENRY KISSENGER öne çıkıyor. (ILLIMUNATI ÜYESİ)CFR, 21 Temmuz 1921'de New York'ta kuruldu. Savaşlara, saldırılara, parasal ope-rasyonlara yol gösteren beyinleri barındıran kuruluş. CFR yapısıyla olduğu kadar bu yapı içinde kullanılan unvanlarla da gizemli bir tablo çiziyor. CFR iki çemberden oluşuyor. İç çemberde 40 kişilik bir komite bulunuyor. Merkez Komite işlevi görüyor. Bu çemberin içinde de 10 kişilik ayrı bir iç çember bulunuyor. Merkezde bulunan bu ilk halkaya 'Boğanın Gözü' deniyor. CFR'nin içinde Petrol, Silah baronları, CIA, Diplo-matlar, Generaller, akademisyenler, bürokrat ve emekli asker üyesi var.İddiaya göre dünyadaki birçok ülkede eko-nomik, siyasi, askeri, psikolojik ve kültürel bir dizi program! CFR eliyle yürütülüyor.



HER YÖNETİMDE BULUNUYORLAR

Kurulduğundan bu yana, ister Demokrat, ister Cumhuriyetçi Başkan gelsin, her yönetimde en azından Dışişleri, Savunma, Hazine ve Milli Güvenlik bakanları CFR üyelerinden oluşuyor. Belli başlı basın-yayın kuruluşlarında da (NBC, ABC, CBS TV'leri, The New York Times ve Washington Post gazeteleri) CFR üyeleri bulunuyor. Kurulduğu günden bu yana her Amerikan iktidarı için dış politika üreten, iç politik tercihleri etkileyen bir kuruluş. Dünyayı yönlendiren parasal gücün temellerini, uzun erimli hedeflerinin çoğunu CFR beyin takımı üretiyor. Siyasi, ekonomik, stratejik kuruluşlar (RAND ve Stratfor gibi) aracılığıyla dünyayı idare etmeye yöneliyor. Türkiye'nin tam merkezinde bulunduğu bölge, CFR'nin özel ilgi alanlarının başında geliyor.



CFR'NİN TÜRKİYE ŞUBESİ GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU

13 Mayıs 2009'da Türkiye'nin küresel çapta da tanınan iş adamları, bilim adamı, diplomatlar, banka CEO'ları tarafından kuruldu. Bazı önemli üyeleri: ● HİKMET ÇETİN (Eski SHP-CHP Genel Başkanı) ● TARHAN ERDEM (Eski CHP Genel Sekreteri) ● SÖNMEZ KÖKSA

(Eski MİT Müsteşarı ve Büyükelçi) ● ÖZDEM SANBERK

(Büyükelçi - 126 Büyükelçi bildirisinde de imzası vardı) ● İLTER TÜRKMEN (12 Eylül darbe hükümetinin Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi) ● RIZA TÜRMEN (CHP

Milletvekili) ● HANZADE DOĞAN BOYNER

(Aydın Doğan'ın kızı) ● ERSİN ÖZİNCE (İş Bankası'nın eski Genel Müdürü) Volkan Vural (Büyükelçi)



İYİ PARTİ'NİN KURULUŞUNDA ERGÜN MENGİ VAR MI?

104 amiralin darbe imalı bildirisi, Türk siyaseti'nin kılcallarına kadar uzanan bazı konuları gündeme de taşımış görünüyor. MHP'den koparılan isimlerle İYİ PARTİ'nin kuruluşundaki tartışılan bazı noktalara da dokunuyor. Çünkü bildiriyi hazırlayan Ergün Mengi'nin, Derin ABD'nin CFR'sinin üyesi olmasının yanında, İYİ Parti'de Genel Başkan yardımcısı yanında da görev yapması dikkat çekiyor. Ocak 2021'de partiden ayrıldığı açıklanmış olsa da, İYİ Parti'nin kuruluş çalışmalarında nasıl bir rol aldığı tartışılıyor. Dikkat çeken notlar şöyle: İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti. Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in çözüm sürecinde "Sorosçu denge denetleme ağı" denen sivil toplum örgütünde görev aldığını iddia etmişti. Bu örgüt ABD Başkanı Biden'ın demokrat partisi ile de yakın çalışma içerisinde. Derin ABD ile bağlantılı Ergün Mengi'nin İYİ Parti kuruluşu sırasında görevde bulunmasının, partinin batı orijinli mayhiller tarafından kurdurulduğu iddialarına da yol açacağına not düşülmelidir.