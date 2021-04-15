128 milyar dolar yalanı Meclis’te de çöktü

'PANDEMİNİN ETKİLERİ'

TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 2018 Ağustos ayında başlayan kur ataklarının bertaraf edildiğini belirtti. 2020'de pandemi etkilerinin olduğunu hatırlatan Savaş, "Rezervler iç ve dış şokların yarattığı olumsuzlukların giderilmesi, dış borç servisi ve Türk lirasının itibarının korunması amacıyla kullanılır. Tüm kesimlerin döviz taleplerinin karşılanması için rezervlerin kullanılması gerekebilir" dedi. 'ART NİYETLİ SÖYLEM'

MUSTAFA Savaş, 2020'de mal ihracatında 12 milyar, hizmet ihracatında ise 30 milyar dolar kayıp yaşandığını belirterek, "Turizm gelirleri 12 milyar dolara geriledi. Altın ve dövize talep arttı, 2019 sonu itibarıyla Türkiye'de tutulan yabancı para mevduat düzeyi 235 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası bilançosunda bir varlık azalırsa yerine başka bir varlık girmektedir. Kaybolan bir döviz rezervinden bahsetmek tamamen art niyetli bir söylemdir" diye konuştu.



CANİKLİ DE TEK TEK AÇIKLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Muhalefetin iddialarına yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Canikli, "36 milyar dolar altın ithal edildi. 75 milyar dolar Türkiye'deki bankalarda gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarında durmakta. Özel sektör 43 milyar dolar yurtdışı döviz borcunu ödemiş. Yabancı portföy yatırımcı 12 milyar dolar satın alarak yurtdışına çıkarmıştır" dedi.