‘Dışişleri bakanımız haddini bildirdi’

İstanbul Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde Cuma namazını kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüşmesinde yaşanan gerilimin sorulması üzerine, "Dendias'ı önce ben kabul ettim. Aslında gayet sıcak bir hava içerisinde bir görüşme yaptık. Fakat Dışişleri Bakanımızla yaptıkları görüşmede maalesef iş çok daha farklı bir zemine kaydı. Tabii Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak da olamazdı. O da zaten millet olarak, ülke olarak bize yakışmazdı. Bunu biz doğru bulmuyoruz. Yani bir taraftan bir uyum süreci olsun, bir taraftan aramıza başkalarını sokmayalım, Avrupa Birliği, şu, bu, bunlar girmesin diyoruz. Fakat nedense bizim 150 bin soydaşımıza maalesef Yunanistan'da gerekli vatandaşlık ilgisini göstermiyorlar. Orada hala başmüftüyü kalkıp siz kendiniz atıyorsunuz. Sizin bu atama hakkınız Lozan'a göre yok. Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Biz burada patriği atamıyoruz. Yunanistan'da da bizim başmüftümüzü oradaki müftülerimiz, imamlarımızın seçmesi lazım. Yunanistan buna tahammül edemiyor. Temenni ederiz ki bundan sonra alırız dedik ama maalesef bunlarda öyle bir hava yok" dedi.

"BAY KEMAL RAHATSIZ"

Erdoğan, çiftçinin elinde kalan ürünlerin alınmasıyla ilgili muhalefetin açıklamalarının sorulması üzerine ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "Sayın Kılıçdaroğlu'nu herhalde artık tanımışsınızdır" diyen Erdoğan, "Bir önceki açıklamada farklı, bir sonraki açıklamada daha farklı. Bay Kemal biz seni artık tanıdık, biliyoruz. Ben hemen Edirne il başkanımla konuşup işi uzatmayalım dedim ve bunları alacaksınız, çeltik çiftçimizin elinde kalmasın dedim. Patates ve soğan konusunda da gerekli talimatı verdim. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik. Ama nedense Bay Kemal rahatsız oldu. Alıştık artık bunun bu tür rahatsızlıklarına ama biz işimizi biliyoruz, görevimizi biliyoruz, bunların yalanlarına da hiç ilgi duymadan yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



KANAL İSTANBUL KÖPRÜLERİNDEN BİRİNİN ADIMI HAZİRAN'DA ATILIYOR"

KANAL İstanbul projesiyle ilgili ihale sürecinin sorulması üzerine Başkan Erdoğan, kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını Haziran'da atacaklarını açıkladı. Erdoğan, "Şu an itibarıyla bakanlıklarımız süratle adımı atıp ve sahiplendirme, sahiplendirmeyle birlikte de inşallah bu adımı atıp temeli atacağız. Bu temelle birlikte ilk köprünün yapımına başlayacağız. Çünkü bu köprülerle birlikte bir defa kanalın her iki yanından sürecin başlaması önem arz ediyor. Bunları devam ettireceğiz" diye konuştu.



"KKTC AYM BAŞKANI'NIN LAİKLİĞİ ÖĞRENMESİ LAZIM"

BAŞKAN Erdoğan, bir soru üzerine KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılmasına yönelik alınan kararı da değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC'ye gittiğini hatırlatan Erdoğan, "Cumhurbaşkanıyla bu konuyu etraflıca görüşmesini söyledim. Anayasa Mahkemesi başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. Öncelikle Anayasa Mahkemesi başkanını laikliği öğrenmesi lazım. Kuzey Kıbrıs'taki yavrularımızın Kur'an eğitimine engel teşkil edecek adımların atılmasına asla müsamaha edemeyiz. Din düşmanı sendikaların attığı adımları bizim de kabul etmemiz mümkün değil. Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlışından dönmediği takdirde atacağımız adımlar da farklı olacaktır" dedi.