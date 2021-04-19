Kısıtlamadan muaf kimi sürücüler araçlarını kendi imkanları ile temizlerken, kimileri ise yağışlı havanın devam edecek olması nedeniyle beklemeyi tercih etti.
METİN BURMALI
Kuzey Afrika'dan esen rüzgarla taşınan toz, İzmir'i de etkiledi. İzmir'e dün gece bölgesel hafif sağanak ve çamur yağdı. İzmirliler sabah otomobillerinin üzerinin çamurla kaplandığını gördü.
Kısıtlamadan muaf kimi sürücüler araçlarını kendi imkanları ile temizlerken, kimileri ise yağışlı havanın devam edecek olması nedeniyle beklemeyi tercih etti.
METİN BURMALI
İzmir’e çamur yağmuru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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