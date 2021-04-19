  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika İzmir’e çamur yağmuru

’e çamur yağmuru

'dan esen rüzgarla taşınan toz, 'i de etkiledi. İzmir'e dün gece bölgesel hafif sağanak ve çamur yağdı. İzmirliler sabah otomobillerinin üzerinin çamurla kaplandığını gördü.

İzmir’e çamur yağmuru

19.4.2021

Kısıtlamadan muaf kimi sürücüler araçlarını kendi imkanları ile temizlerken, kimileri ise yağışlı havanın devam edecek olması nedeniyle beklemeyi tercih etti.

METİN BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’e çamur yağmuru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.