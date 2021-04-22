Üç yeni bakan yemin etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ise Derya Yanık getirildi. Kabineye Ruhsar Pekcan'ın yerine Ticaret Bakanı olarak giren Mehmet Muş girdi. Muş, yakın zamana kadar AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinde bulunuyordu. Yeni atanan bakanlardan Vedat Bilgin Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevlerini yürütürken, Derya Yanık ise AK Parti MKYK üyesi olarak görev yapıyordu.



TOPLAM SAYI 17 OLDU

Yeni kararlar ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanlık sayısı da 17'ye yükseldi. Yeni bakanlar, TBMM'de yemin ederek görevlerine başladı. Meclis'teki vekiller, yeni bakanları alkışlarla karşıladı. Bakan Mehmet Muş, yeminden önce gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceklerini belirterek, "Tek amacımız var; 84 milyonun refahını yükseltmek" dedi.

Son dakika: 2 yeni bakanlık kuruldu! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrıldı