Amerika'nın Yunanistan'da ne işi var?

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Türkiye sınırının 55 km (30 dakika) ötesindeki Dedeağaç Türk Milleti'nin kadim toprakları Batı Trakya'da yer alıyor. Amerika, geçen yıldan beri, Dedeağaç'a aniden aşık oldu.

Selanik, Volos, Kavala limanlarında yeni üsler kurmaya başladı. Girit adasındaki Suda Üssü'nü genişletmeye, Stefanovicio, Larissa ve Alexandropoli üslerinin altyapısını yenileme kararı aldı. Peki, Derin ABD'nin Yunanistan (Dedeağaç) aşkı nereden alevlendi acaba?



KARADENİZ'İ KONTROL PLANI

SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) Başkanı, Emekli Tümgeneral Güray Alpar, ABD'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum bölgesine yönelik askeri yığınaklanın arka planını şöyle yorumladı:

"ABD, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nü genişletiyor, Dedeağaç, Selanik, Volos, Kavala Stefanovicio, Larissa ve Alexandropoli üslerini kuruyor. Ayrıca, ABD Yunanistan'daki her askeri tesisi de gerektiğinde kullanma imkanına sahip.

● Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldıran ABD, adada askeri bir hava ve deniz üssü kuruyor.

● Dedeağaç ve Kavala limanları ile havaalanlarının Karadeniz'in kontrolü için stratejik noktalar olduğu ve İHA'lar ile Balkanların yanında Ege Denizi ve Akdeniz'in kontrol etmeyi planladı." Güray Alpar Paşa, ABD'nin, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi üslerini kurmasının arkasında yatan düşünceyi de aydınlattı: "Yunanistan ve Rum Kesimi askeri tertiplenmesiyle ABD, Rusya'nın Baltık, Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetlerine engel olabilecektir.



ÇİN-RUSYA İRTİBATI HEDEFTE

Rusya'nın Avrupa ülkeleri ile Avrupa ülkelerinin ise Çin ve Rusya irtibatını kesmeyi planlamış durumda. Bu strateji ile Rusya, Türkiye ve Çin arasında görüş ayrılıklarını da körüklemeyi düşünüyor.

Hem Rusya ve Türkiye, hem de Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya giden enerji hatlarını kontrol etmeyi, Çin'in "Kuşak Yol Projesi" ile Avrupa'ya ulaşımını engellemeyi, Çin'in enerji temin edebileceği yollar üzerinde devamlı bulunmaya hazırlanıyor."



TÜRKİYE'Yİ KUŞATMA GİRİŞİMİ

Türkiye sınırının dibindeki Dedeağaç'ta büyük oranda konuşlanarak, AKILLARINCA YUNANİSTAN

ÜZERİNDEN TÜRKİYE'Yİ KUŞATACAKLARINI

SANIYORLAR. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliklerin zirve noktasına ulaştığı ve Türkiye'nin ileride meşru müdafaa hakkını kullanarak yapacağı olası bir kara harekatında karşısına önce ABD'nin Dedeağaç Üsleriyle çıkmayı hayal ediyorlar. ABD bir tampon bölge oluşturma sevdasında.

Derin ABD'nin DEDEAĞAÇ'A yerleşmesinin arka planında Rusya kuşatması da yatıyor. Rusya kuşatması, Karadeniz tezgahları, Dedeağaç- Bulgarıstan-Romanya hattından Karadeniz üzerinde hava harekatlarını organize etme, Naro'ya aldıkları Bulgaristan ve Romanya üzerinden, Rusya'yı kıskaca alma, çerçevesinde yürüyor.



Gelişmelere dikkat:

"Baltık çevresinde yapılan askeri tatbikatlar, ABD'nin Polonya'daki tertiplenmesi, enerji boru hatlarının geçtiği Belarus üzerindeki geçtiğimiz yıldan beri artan mücadele, Karadeniz ve Ukrayna üzerinde Rus-ABD mücadelesi ve artan gerginlik, NATO füze savunma sistemine ev sahipliği yapan Romanya'da, ABD'nin askeri varlığını artırması, ABD ve Bulgaristan arasında "10 yıllık Karşılıklı İşbirliği Yol Haritası"nın imzalanması, ABD'nin Bulgaristan'a Karadeniz ortak görevlerinde kullanılmak üzere, 70 adet ikinci el F-16 uçağı satacak olması ve ABD'nin bu ülkede 4 askeri üste konuşlanan asker sayısını 5 bine kadar çıkaracak olması, Türkiye'den Balkanlar yoluyla Avrupa'ya ulaşacak

enerji nakil hatları (Türkakım) üzerinde tartışmalar yaratmak."



SONUÇ: SAVAŞA HAZIR OL

ABD'nin 10 bin kilometre öteden gelip DEDEAĞAÇ'A yerleşerek, Bulgaristan-Romanya üzerinden Karadeniz'e sarkmasını daha çok konuşacağız. Türkiyemizin EGE VE KARADENİZ çıkarlarına da dikilen gözleri köreltmek, uzanan elleri kırmak için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, tam saha diplomatik ve askeri planlarımızı devamlı güncelliyor.

ANLAMLI BİR ATASÖZÜ-

MÜZ VAR. Şair ve hekim Abdülhak Molla'nın bundan 150 yıl öncesinden adeta bugüne seslenen beytine kulak verelim: "Bu mesel ile bulur cümle düvel fevz-ü felâh; Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh." Günümüz Türkçe'sine aktaralım:

"Bütün devletler kurtuluş başarısını bu ibretlik sözde bulur; Şayet barış istiyorsan savaşa hazır ol."