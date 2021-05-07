İdama oy verenlerin 30’u CHP’li değil miydi?

Gezmiş ve arkadaşlarının cezaevinde çekilmiş fotoğraflarını da paylaşan Kılıçdaroğlu, "Cesaretle attıkları son adımda 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diye haykıran, bu ülkenin vatansever evlatlarını, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'ı saygı ve hasretle anıyorum" ifadesini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı "Kılıçdaroğlu, Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay veren vekillerden 30'unun CHP'li olduğunu unuttu" yorumlarına neden oldu. CHP'NİN, o dönem Meclis'te olan milletvekillerinden bazıları, idamlara evet yönünde oy kullanmıştı. Türkiye o dönemde yine asker-siyaset kavgası içindeydi. 1972 yılında Meclis'teki üye sayısı 450 idi ve oylamaya 323 milletvekili katılmıştı. İdamın infazı için Meclis'te yapılan oylamada 273 milletvekili; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmesine kabul oyu verirken 48 ret oyu çıkmış ve 2 de çekimser oy kullanılmıştı. Kabul için idama evet diyen Adalet Partisi'nin milletvekili sayısı yetersiz kaldı. Eksik olan sayı 28'di. Bu sayı, CHP'li milletvekillerinin oylarıyla tamamlandı. Buna göre CHP'den 30 evet, 47 hayır, 2 çekimser oy çıkarken; 52 CHP'li de oylamaya katılmadı.



İŞTE O CHP'LİLER

O DÖNEM idama evet oyu veren ancak bugün isimlerini hiç kimsenin hatırlamadığı CHP'li milletvekillerinin listesi şöyle:

● Adana: Fazıl Güleç, Melih Kemal Küçüktepepınar, Emir H. Postacı, Kemal Satır ● Ankara: İ. Sıtkı Hatipoğlu ● Antalya: Hasan Ali Gülcan ● Balıkesir: M. Nurettin Sandıkçıoğlu ● Elazığ: Hayrettin Hanağası ● Eskişehir: Şevket Asbuzoğlu ● Gaziantep: Ali İhsan Göğüş ● Giresun: Kayhan Naiboğlu, Mustafa Kemal Çilesiz ● Gümüşhane: Necati Alp, Nurettin Özdemir ● Hatay: Hüsnü Özkan ● İçel: Turhan Özgüner ● İstanbul: İsmail Hakkı Arar ● İzmir: Şevket Adalan, Burhanettin Asutay ● Kars: Osman Yeltekin ● Konya: İrfan Baran ● Kütahya: Ali Erbek ● Muğla: Mualla Akarca ● Niğde: M. Nuri Kodamanoğlu ● Samsun: Mustafa Boyar ● Trabzon: Cevat Küçük, Ali Rıza Uzuner ● Zonguldak: Ahmet Güner