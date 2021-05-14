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Haberler Politika Ayasofya’da 87 yıl sonra ilk bayram namazı

Ayasofya’da 87 yıl sonra ilk bayram namazı

'nde 87 yıl aradan sonra ilk kez Ramazan Bayramı'nda namaz kılındı. Namaza TBMM Başkanı , Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Ayasofya’da 87 yıl sonra ilk bayram namazı

14.5.2021

Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Bayram namazı korona virüs tedbirleri kapsamında caminin içinde ve dışında kılındı. Namazın ardından konuşan Mustafa Şentop, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarına tepki gösterdi. Şentop, "Bu bütün İslam dünyasını 2 milyarı aşkın Müslümanları rencide eden, üzen tabiri caizse bayramını zehir eden bir durum. Filistin ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram hüzünle geçecektir" diye konuştu.

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