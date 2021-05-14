Ayasofya’da 87 yıl sonra ilk bayram namazı

Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Bayram namazı korona virüs tedbirleri kapsamında caminin içinde ve dışında kılındı. Namazın ardından konuşan Mustafa Şentop, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarına tepki gösterdi. Şentop, "Bu bütün İslam dünyasını 2 milyarı aşkın Müslümanları rencide eden, üzen tabiri caizse bayramını zehir eden bir durum. Filistin ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram hüzünle geçecektir" diye konuştu.