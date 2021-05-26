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Haberler Politika İmamoğlu’na Eyüpsultan’da büyük tepki

İmamoğlu’na ’da büyük tepki

'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılan , protesto edildi.

İmamoğlu’na Eyüpsultan’da büyük tepki

26.5.2021

Proje alanındaki parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu'nun aracını durdurmak istedi. Yaşanan arbede sırasında koruma aracını durdurmak isteyen Ayşe Topçu düşerek yaralandı. Polisin yolu açmasının ardından İmamoğlu'nun aracı ve korumaları hızla bölgeden uzaklaştı.

'GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ'
KENTSEL dönüşüm proje alanı içine dahil edilen parkın yıkılmamasını isteyen mahalleliler, KİPTAŞ'la anlaşan İmamoğlu'nu protesto etti. "İmamoğlu'nun yine gerçek yüzünü gösterdi" diyen vatandaşlar, "Mahallelinin hem park alanını daraltacak, hem de deprem toplanma bölgesini yok edecek. Bizimle konuşmadı bile. Yazıklar olsun" dedi.

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