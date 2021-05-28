Aynı senaryo farklı oyuncular

Menderes, 61 yıl önceki senaryo ile şimdi oynanmak istenen senaryonun hatta yapımcıların bile aynı olduğunu, sadece oyuncuların değiştiğini belirterek 81 milyona şu mesajı verdi: "Aman dikkat. Büyük bir gerginlik, ayrıştırma ve kaos ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Son günlerde yaşananlar, o günleri anımsatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, rahmetli kayınpederimin asılması üzerinden tehdit eden CHP'lilerin tek bildikleri şey bu. Başkalarının ağzından konuşuyorlar" dedi.

DEMOKRASİ KATLEDİLDİ

"61 yıl önce kayınpederime konuşanlarla bugün konuşanların amacı belli"diyen Ümran Menderes, "Darbelerden medet umdukları apaçık ortada. Bu, onların genlerine işlemiş. Birilerinin arkadan verdikleri süfle sözlerle birilerini uyandırmaya çalışıyorlar. 81 milyon uyansın, dünyanın güzel ülkesine yazık etmeyelim. Buna izin vermeyelim, birlik olalım" diye konuştu. 27 Mayıs darbesi gerçekleştiğinde çok üzüldüğünü ve ne yapacağını bilemediğini ifade eden Ümran Menderes, "Hiçbir Türk'ün hatırlamak istemediği kötü günlerdi. Ülkede iki kişiden birinin oyunu almış ve çok sevilen bir lidere bunu yaptılar. Demokrasi katledildi. Halk iradesinin yok sayılması, siyasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini aldı. Akıl almaz işkencelere, hakaretlere maruz kaldılar, buna rağmen ölüme giderken bile ülkelerini düşünüyorlardı. İhtilalden sonra düzmece bir mahkemeyle idam edildiler. Tabii ki sevgilerini asla yok edemediler" dedi.



DARBELERDE ÇOK CANLAR YANDI

DARBELERİN Türkiyeyi geriye götürdüğünü ifade eden Menderes, "1980'de de çok canlar yandı. Türkiye'ye ajanlar gönderip, şartları oluşturup, darbeyi bizim içimizdeki işbirlikçileri ile yapmışlar maalesef. 15 Temmuz kalkışması ise akıl almaz bir durum. Yaklaşık 50 yıl önce bir kişi seçilmiş, çocuklarımız beyinleri yıkanarak birer hain olarak yetiştirilmiş. Bu çocukların devleti ele geçirmek üzere devlette görevlendirilmeleri sağlanıyormuş" dedi.

FATİH ŞENDİL

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