Sezgin Tanrıkulu yine haddini aştı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda Filistin'i işgal eden İsrail ile Türkiye'yi bir tutan Tanrıkulu, "Türkiye'de ölen çocuklar konusunda neden kimse sesini çıkarmıyor" gibi akıldışı bir ifade kullanarak, dünyaya çağrıda bulundu. Tanrıkulu'nun skandal sözleri tepki çekti.

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