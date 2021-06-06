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Haberler Politika Sezgin Tanrıkulu yine haddini aştı

yine haddini aştı

Sezgin Tanrıkulu yine haddini aştı

6.6.2021

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda Filistin'i işgal eden İsrail ile Türkiye'yi bir tutan Tanrıkulu, "Türkiye'de ölen çocuklar konusunda neden kimse sesini çıkarmıyor" gibi akıldışı bir ifade kullanarak, dünyaya çağrıda bulundu. Tanrıkulu'nun skandal sözleri tepki çekti.
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