Suriye'nin İdlib kentinde Suriye Görev Gücü Ulusal Medikal ekibinin zırhlı ambulansına saldırı gerçekleşti. Zırhlı araçların geçişi sırasında gerçekleştirilen saldırıda Suriye Görev Gücü Ulusal Medikal ekibinin zırhlı ambulansında bulunan Aydınlı Uzm. Doktor Feyza Acat ve E.S yaralandı. Aydınlı iki sağlık personelinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KAZIM YÖRÜKCE
İdlib’de UMKE’ye roketatarlı saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.