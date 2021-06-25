  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika İdlib’de UMKE’ye roketatarlı saldırı

’de UMKE’ye roketatarlı saldırı

İdlib’de UMKE’ye roketatarlı saldırı

25.6.2021

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye Görev Gücü Ulusal Medikal ekibinin zırhlı ambulansına saldırı gerçekleşti. Zırhlı araçların geçişi sırasında gerçekleştirilen saldırıda Suriye Görev Gücü Ulusal Medikal ekibinin zırhlı ambulansında bulunan Aydınlı Uzm. Doktor Feyza Acat ve E.S yaralandı. Aydınlı iki sağlık personelinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İdlib’de UMKE’ye roketatarlı saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.