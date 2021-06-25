İdlib’de UMKE’ye roketatarlı saldırı

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye Görev Gücü Ulusal Medikal ekibinin zırhlı ambulansına saldırı gerçekleşti. Zırhlı araçların geçişi sırasında gerçekleştirilen saldırıda Suriye Görev Gücü Ulusal Medikal ekibinin zırhlı ambulansında bulunan Aydınlı Uzm. Doktor Feyza Acat ve E.S yaralandı. Aydınlı iki sağlık personelinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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