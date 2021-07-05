Destansı mücadele 15 Temmuz’da vizyonda

CEVDET'İN HİKAYESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan film, milletin ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor. Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet (Erkan Petekkaya) ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor.





'MİLLET OLMANIN ŞEREFİNİ TATTIK'

FİLMİN yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT üstlendi. Koza Altın, İstikbal, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın sponsor olduğu film 15 Temmuz'da vizyona girecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, filme ilişkin paylaşımında, "Bu millet çıplak elleri, cesur yürekleriyle darbecilere, işgalcilere geçit vermedi. Bir 'Şafak Vakti' yeniden millet olmanın şerefini tattık. Şehit ve gazilerimize hürmet ve minnetle" ifadelerini kullandı.