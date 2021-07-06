Ecevit Vakfı’ndan Livaneli’ye sert tepki

SANATÇI Zülfü Livaneli'nin ortaya attığı eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in FETÖ'yle yan yana geldiği ve her türlü olanağı sunarak devlete yerleştirildiği iddialarına Ecevit Vakfı'ndan sert tepki geldi. Açıklamada, "Sanatçı Zülfü Livaneli'nin basında yer alan rahmetli Başbakan Bülent Ecevit'in çeşitli tarikat ve cemaatlerle ilişkileri olduğuna dair sözleri hiçbir dayanağı olmayan iddialar olarak bizi derinden üzmüştür. Zaman zaman ortaya atılan bu çirkin iftiraları kesinlikle reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

HAKAN TEKİN