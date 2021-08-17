‘Yandık bittik’ diyenlere en güzel cevabı verdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ASO 2. OSB 26 Yeni Fabrika ve Altyapıların Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ekonomide yılın ikinci çeyreğinde ciddi büyüme beklediklerini söyledi. "Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen refahı artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Birçok ülkede ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde Türk iş dünyası yatırımlarına hız vermiştir. Esasen bu üretim tesisleri ülkemizin gücü ve potansiyelinin yanında sürekli 'yandık, bittik' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına verilmiş en güzel cevaptır" diye konuştu.



1670 KİŞİYE İŞ İMKANI SUNULDU

Türkiye'nin ekonomide, üretimde, tarımda ve ticarette başarı çıtasını her geçen gün yukarı taşıdığını söyleyen Erdoğan, "Toplamda 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670 kardeşimize iş imkanı sundu. Ayrıca altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine, elektrik, doğalgaz hatlarına, ibadethanelerden diğer donatılara kadar girişimcilerin her türlü ihtiyacını karşıladık. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Temelini 2005 yılında bizzat attığım organize sanayi bölgesi işte bu vizyonumuzun ürünüdür. Bu bölge 16 yıl önce çorak bir araziyken attığımız adımlar sayesinde bugün 11 milyon metrekarelik alanda 111 alanda üretim yapan örnek bir üretim üssüne dönüşmüştür. Farklı alanlarda üretim yapacak bu fabrikaların vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"G20'DE İKİNCİ SIRADA YER ALDIK"

Türkiye'nin siyaset, demokrasi, diplomasi yanında ekonomide de köklü değişimden geçtiğini belirten Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Ekonomimiz uzun yıllar sonra kendi mecrasını kendi gücüyle buluyor. Tüm temel veriler Türk ekonomisinde yaşanan bu tarihi değişimi ortaya koyuyor. Dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüldüğü, küresel ticaretin yüzde 10 daraldığı ortamda biz büyüme kaydettik. G20'de ikinci sırada yer aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyüme yakaladık. İkinci çeyreği de büyümeyle kapatacağız."



'BÜYÜME HEDEFİNDEN TAVİZ VERMİYORUZ'

ERDOĞAN, "Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor. Büyümeden sanayi üretimine, ihracattan güven endeksine kadar tüm göstergelerde yaşanan pozitif gelişmeler istihdama yansımıştır. Küresel ölçekte iddiaları bulunan bir ülke olarak elbette güçlü ve istikrarlı büyüme hedefimizden taviz vermiyoruz" diye konuştu.

ERDEM ANILAN (ANKARA)