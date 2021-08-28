“Taliban’ın havaalanı teklifini değerlendiriyoruz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi İstanbul'da havalimanında açıklamalarda bulundu. Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

AFGAN HALKINA GEÇMİŞ OLSUN

Öncelikle dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. DEAŞ üstlendi, DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması da bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor. Afgan halkına milletçe geçmiş olsun diyoruz. Bu menfur saldırıda Afganistan'da güvenliğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır.

TALİBAN'LA 3.5 SAAT GÖRÜŞME

Kimlerin nasıl eleştiriler yaptığını bilemem. Herkesin eleştiri hakkı vardır, istediği eleştiriyi yapabilir. Bizim de biriyle görüşmek için kimseden izin almak gibi lüksümüz yoktur. Taliban'la büyükelçilikte 3,5 saat görüşüldü. Gerekirse yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Bu tür görüşmelerle süreci sağlıklı yürütmenin gayreti içindeyiz. Onların beklentileri nedir, bizim beklentimiz nedir? Bütün bunları görüşerek yapacaksınız. Diplomasi işte budur. Şu anda da arkadaşlarımız bunu kararlılıkla yürütüyor.

HAVALİMANININ İŞLETİLMESİ

Afganistan'daki tabloyu görmemiz lazım. Şu anda ciddi bir yönetim boşluğu söz konusu. Önce yönetim belirgin hale gelsin, sonra karar vereceğiz. THY şu anda bizim sivil ve askeri İslamabad'dan gidip alıyor. Biz devlet olarak olması gereken neyse onu yapıyoruz. Taliban bize 'Havaalanının işletmesini siz yapın' teklifini yaptı, henüz karar vermedik. Şu anda uçak seferlerinin başlamasıyla ilgili acelemiz yok.



'ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİ'

TÜRKİYE'NİN Afganistan'daki önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "TSK personelimizin tahliyesi devam ediyor. Daha çok Kabil Askeri Havaalanı'ndan İslamabad'a gidip, oradan da THY uçaklarıyla ülkemize getiriyoruz. 20 yıldır Türkiye gerek devletiyle, gerek sivil yatırımcılarıyla hep Afganistan'da yer almıştır. Tüm çalışmalarda da gerekli adımları atmıştır. Biz tahliyeleri en hızlı şekilde tamamlayacağız, ilgili birimlerimiz en ufak bir rehavete kapılmadan bu adımları atıyor" diye konuştu.



'CAMİLER KARDEŞLİĞİMİZİN NİŞANESİ'

BAŞKAN Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Bosna Hersek'te Kovaçi Şehitliği'nde bulunan Meçhul Asker Anıtı ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yapan Erdoğan, burada "Cuma namazını kıldığımız camiinin Bosna Hersek ve müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum. Camilerimiz tüm müslümanların kardeşliğinin bir nişanesidir. Rabbime bizlere bu güzel camiyi eski ihtişamına kavuşturma imkanı sunduğu için sonsuz hamd-ü senalar ediyorum. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızı camilere daha çok getirmeliyiz" dedi.