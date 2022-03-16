MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde sarf ettiği "Tarihimiz kirli, yüzleşmemiz gerekir" sözlerini hatırlatan Bahçeli, "Tarihimize kirli demek namertliktir, nankörlüktür.

'1 MİLYON MÜSLÜMAN ÖLDÜ'

TÜRK tarihine kirli demek, PKK terör örgütünün vesayeti altında bulunan, Türk ve Türkiye düşmanlarının eline düşen bir zavallının hüsran verici hezeyanıdır. Kılıçdaroğlu mertse, gözü kesiyorsa ağzında ıslanmış baklayı çıkarsın da görelim. Kendi tarihi ile yüzleşebilir, beklentimiz budur" dedi. Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline de değinen Bahçeli, "Barışın dışında ikinci bir seçenek yoktur. Tek yok diplomasidir. Bazı siyasi partilerin Rusya'ya ağır yaptırım uygulanmasını istemeleri, sık sık S-400 konusunu gündeme taşımaları, başkalarının ajandalarına müzahir hareket ettiklerinin teyididir. Birini diğerine tercih etme durumumuz yoktur. Irak'ta 1 milyon Müslüman öldürülürken bu insanlar ne yapıyorlardı? NATO Genel Sekreteri nerede geziyordu? Cansız bedeni sahile vuran Aylan bebek ve yaşama zorlanan, açlıktan kaburgaları çıkan çocukları görmeyen gözler

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NE TEPKİ

KONUŞMASINDA Türk Tabipler Birliği'nin tutumunu da eleştiren Bahçeli, "Türk Tabipler Birliği Hipokrat yeminlerini çiğneyen yüz karalarıdır. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa, o da Türk Tabipler Birliği'nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır. Hekimlerimiz Türk topraklarını terk ediyor diyorlar. Vatanını seven her hekim görevinin başında" dedi.